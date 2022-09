"Droit à bien manger": les écologistes vont proposer un chèque de 150 euros par mois pour tous

Les députés écologistes font leur rentrée à l'Assemblée nationale cette semaine et vont faire, selon nos informations, une proposition choc pour le "droit à bien manger" ce mercredi.

Les députés écologistes remettent le couvert, et vont présenter ce mercredi après-midi un "plan de rupture écologique" à l'Assemblée nationale lors d'une conférence de presse. Un programme qui contiendra une mesure phare: la délivrance d'un chèque alimentaire universel de 150 euros par mois pour "le droit à bien manger".

"C'est militer pour le droit à bien manger. Ce n’est pas vraiment les saucisses et les entrecôtes de Fabien Roussel", prévient une cadre, qui assure qu'un des objectifs de cette mesure est de "financer une agriculture de qualité".

Une mesure forte, qui aurait un coût tout aussi fort de 120 milliards d’euros par an à la charge de l'Etat.

"On sait que c'est important, mais on doit changer radicalement. Si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré il faut s’en donner les moyens", assume cette même cadre écologiste, qui ne précise pas comment serait financée une telle mesure.