Élections européennes: Ségolène Royal veut conduire une liste "d'union" de gauche avec les insoumis

L'ancienne candidate socialiste à la présidentielle Ségolène Royal a annoncé vendredi son intention de conduire une liste "d'union" de gauche avec la France insoumise aux prochaines élections européennes, pour lesquelles les Verts et les communistes ont pourtant déjà désigné leurs propres têtes de liste.

"Lancer une dynamique d'union". Ségolène Royal a créé la surprise vendredi aux universités d'été de la France insoumise à Valence (Drôme). L'ancienne candidate PS à l'élection présidentielle en 2007 a déclaré vouloir conduire une liste d'union de la gauche pour les élections européennes de juin 2024. Elle a précisé réfléchir à ce projet depuis "avant l'été".

"Je pars dans une dynamique de convergence", avec notamment la France insoumise et les jeunes socialistes, qui se sont prononcés en faveur d'une liste commune aux élections européennes, a notamment déclaré l'ancienne présidente de la région Poitou-Charentes.

"On a besoin d'un ordre juste en Europe (...) On va leur montrer qu'il y a une alternative", a-t-elle encore dit devant la presse, se défendant de tout "retour en arrière" et assénant que "la cause que nous défendons est plus grande que nous".