EN DIRECT Interview d'Emmanuel Macron: après les émeutes, "l’ordre, l’ordre, l’ordre"

Emmanuel Macron sur TF1/France 2:

"Ce sont des violences absolument inqualifiables. Nous avons vu des scènes qui ont heurté tous nos compatriotes. C’est le retour à l’ordre qui a prévalu. Je veux ici féliciter le ministre de l’Intérieur, nos policiers, nos gendarmes, nos-sapeurs-pompiers qui avec beaucoup de courage ont été là pendant ces quatre nuits d’émeutes. Je veux aussi remercier nos policiers municipaux. Cela a été un déploiement inédit, avec 45.000 forces de sécurité intérieure. Cela a permis de mettre fin à ces émeutes en quatre jours. En 2005, cela avait duré plus de trois semaines et cela ne s’était terminé que parce qu’on avait pris l’état d’urgence. Nous avons su mettre fin à ces émeutes au bout de quatre jours sans prendre de mesure restrictive pour la liberté de chacun et chacune. On a eu aussi une réponse judiciaire implacable. L’ordre doit prévaloir. Ensuite, quand on regarde ce qu’il s’est passé, on a eu beaucoup de jeunes, 16 ans de moyenne d’âge, qui n’étaient pas connu de la justice pour une très large majorité et avec un cadre familial fragilisé pour l’écrasante majorité. Cette violence, elle est le fait de certains de nos compatriotes extrêmement jeunes, parfois manipulés. La leçon que j’en tire, c’est l’ordre, l’ordre, l’ordre. La deuxième, c’est que notre pays a besoin d’un retour de l’autorité à chaque niveau et d’abord dans la famille. On doit responsabiliser et accompagner certaines familles. Et on doit réinvestir massivement sur notre jeunesse pour lui redonner un cadre."