Germaine Noguès: influence majeure de la vie d'Emmanuel Macron

Le président de la République va ce vendredi fleurir la tombe de sa grand-mère, Germaine Noguès, qui a eu une grande influence sur la vie d'Emmanuel Macron.

Le président de la République, Emmanuel Macron, va ce vendredi 29 avril fleurir la tombe de sa grand-mère à Montgaillard, dans les Hautes-Pyrénées. Il avait prévenu sur TF1 que s’il était réélu, un de ses premiers gestes serait de se rendre sur la tombe de sa grand-mère maternelle.

Germaine Noguès est morte en 2013, à l'âge de 96 ans. Elle est née à Tarbes pendant la Première guerre mondiale de parents très modestes, qui ne savaient ni lire ni écrire, ni même très bien parler le français. Le père était valet de ferme, mais la fille Germaine s’est élevée grâce à l’école républicaine. Elle est devenue professeur de géographie, puis directrice d’école.

Une fois à la retraite, elle est venue s'installer près de sa fille, et surtout près de son petit-fils adoré, le petit Emmanuel. Elle le prend tous les soirs à la sortie de l’école. Elle lui transmet sa passion pour la littérature, lui apprend la grammaire, l’histoire, la géographie, mais aussi le piano.

La grand-mère, Manette, et son petit-fils sont tellement proches qu’Emmanuel Macron demande à ses parents s’il peut s’installer chez elle. Les parents, assez jaloux de cette relation privilégiée, refusent.

Il dit se demander en permanence ce qu’elle aurait pensé des décisions qu’il prend

Plus tard, lorsque Emmanuel Macron commence une relation avec sa prof de Français, Brigitte Trogneux, qui a 24 ans de plus que lui, Nanette la grand-mère l’accepte et abrite même chez elle les premières rencontres du couple. Emmanuel Macron a confié à la journaliste Corinne Lhaïk que toutes les conventions de sa génération allaient contre cette relation, mais elle a donné une place à Brigitte. C’était la plus belle preuve d’amour inconditionnel.

Cette relation très particulière a duré jusqu’au bout. Manette est morte dans les bras d’Emmanuel Macron et aujourd’hui encore il dit qu’il travaille “sous son regard”, qu’il se demande en permanence ce qu’elle aurait pensé des décisions qu’il prend.

Sa mort est en partie à l’origine de la rupture entre Emmanuel Macron et François Hollande. En 2013, au moment de la disparition de Nanette, Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint à l’Elysée. Il a aussitôt quitté son travail en séchant une réunion importante, ce que François Hollande a mal pris. Il ne comprenait pas que l’on puisse être à ce point affecté, à 35 ans, par la disparition d’une grand-mère.

Emmanuel Macron lui n’a pas compris la froideur de son patron, le Président. Si l’on en croit le livre des journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, cet épisode a marqué une vraie rupture entre les deux hommes. Et on connaît la suite…