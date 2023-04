"Il a franchi un pas gravissime": la réponse de la Ligue des droits de l'homme à Gérald Darmanin

Gérald Darmanin était devant le Sénat mercredi pour son audition sur le maintien de l'ordre à Sainte-Soline. Il a notamment attaqué la Ligue des droits de l'Homme estimant que les subventions de l'Etat pourrait être revues.

Gérald Darmanin a attaqué la Ligue des droits de l'homme, ce mercredi. Auditionné au Sénat sur le maintien de l'ordre pendant la manifestation contre la "mégabassine" de Sainte-Soline, le ministre de l'Intérieur a laissé entendre que les subventions accordées à la Ligue des droits de l'homme "méritent d'être regardées dans le cadre des actions qui ont pu être menées".

L’association a lancé une pétition pour dénoncer un "maintien de l'ordre violent et disproportionné".

"Là, il a franchi un pas gravissime. La LDH existe depuis 125 ans. L'ordre de grandeur du budget, c'est 2 millions d’euros. Quant aux subventions, c’est entre 27 et 29% du budget. On a une seule boussole, c’est la défense des droits et des libertés. Jusque-là, ça a été accepté, sauf dans une période de l’histoire que je rappellerais à monsieur Darmanin, la période de Vichy. J’avoue que je suis affligé et en plus très inquiet des dérives de se pouvoir qui sont réelles. On va de déni de démocratie en violation grave des libertés publiques fondamentales”, dénonce Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme.

1.851 personnes interpellées depuis le 16 mars

Gérald Darmanin a défendu pied à pied sa gestion du maintien de l'ordre face à la gauche parlementaire, qui a de nouveau dénoncé des violences policières.

Chiffres sur les armes saisies, photos d'attaques de bâtiments publics, vidéos de policiers pris à partie... Gérald Darmanin a commencé ses auditions par un long exposé destiné à illustrer "l'extrême violence contre les forces de l'ordre" observée, selon lui, lors de manifestations à Paris, Lyon, Bordeaux ou Lorient.

Depuis le 16 mars et le début des tensions dans les manifestations après le recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la réforme des retraites, 1.851 personnes ont été interpellées. Il y a eu 299 atteintes contre des institutions publiques (préfectures, mairies...) et 132 attaques de permanences parlementaires ont été recensées, a-t-il listé. Un total de 2.500 feux sur la voie publique, 58 véhicules et 13 bâtiments incendiés ont également été dénombrés.