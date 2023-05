“Il faut que la parole se libère”: Les Républicains organisent un séminaire aux allures de thérapie

Déjà divisé, le parti Les Républicains est sorti encore plus fracturé de la séquence de la réforme des retraites. Alors pour tenter de tourner la page et de se ressouder, ils organisent ce mardi un séminaire à la Maison de l’Amérique Latine à Paris.

Les députés LR se retrouvent ce mercredi pour un séminaire avec pour objectif de tenter de tourner la page difficile des retraites. Si on pourrait presque parler de “thérapie de groupe”, officiellement, ils se réunissent pour un moment de “cohésion”, “de convivialité”.

D’ailleurs, c’est peut-être pour se réchauffer un peu que la quasi-totalité des 62 députés LR se retrouvent à la Maison de l’Amérique Latine hors de l’Assemblée où l’ambiance est parfois glaciale.

Sur le papier, ils plancheront sur deux thèmes: d’abord, la fin de vie. “Étonnant vu l’état du parti”, glisse un collaborateur un brin cynique. Le second thème abordé est le travail. Et puis la séquence la plus scrutée sera la dernière, un échange sur “la vie du groupe”. Un élu proche d’Eric Ciotti espère que cela permettra “de retrouver un semblant de cohésion, de ne plus être uniquement un ensemble d’auto-entrepreneurs”.

Pas de thérapie donc, mais pas de déni non plus. “Il faut que la parole se libère”, assume un député conscient que le débat sur les retraites a laissé des traces au sein du groupe. Le groupe s’est retrouvé fracturé entre les pour, les contre. Le trublion Aurélien Pradié, qui a voté la motion de censure, sera d’ailleurs présent.

Un nouveau rendez-vous en septembre

Alors pour favoriser cet échange à bâtons rompus même les collaborateurs seront amenés à quitter la pièce. “C’est important de laver son linge sale”, confie un élu LR à la manœuvre. Il rassure. “il n’y aura pas de bastons, mais s’il y a des embrouilles, c’est salvateur”.

Certains envisagent même déjà de renouveler l'exercice, preuve que la séquence a laissé des marques profondes. Il est déjà question d’un autre moment de cohésion à la rentrée parlementaire en septembre. Les députés sont incités dès ce mercredi à se manifester s’ils veulent organiser l'événement dans leur circonscription. Enfin, un troisième rendez-vous sera donné à l’automne cette fois, façon team building et peut-être au vert.

Un cadre LR ose même imaginer: “Pourquoi pas une journée découverte sur une base militaire ou bien dans un camping”.