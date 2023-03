"Je respecte leur choix": Olivier Marleix refuse d'exclure les députés dissidents des Républicains

Dix-neuf députés Les Républicains ont voté ce lundi en faveur de la motion de censure transpartisane visant à renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne.

Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains, invité du "Face à face" de RMC-BFMTV ce mardi, a choisi de ne pas trop tenir rigueur aux 19 députés de son groupe qui ont voté - contre la consigne du parti - en faveur de la motion de censure transpartisane qui visait à faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne.

Il explique qu'il "respecte" leur choix, et assure que la question d'une suspension n'est pas à l'ordre du jour, même s'il "comprend" que ça puisse "dérouter" les électeurs LR.

"Ce n'est pas non plus totalement une surprise, ils étaient contre la réforme", minimise-t-il, assurant "ne pas leur en vouloir". "Ils ont considéré que la forme comptait aussi, et que la réforme manquait de dialogue social.