"Il faut s'attaquer à Marine Le Pen dès maintenant": le plan des insoumis pour lutter contre le RN

Selon les informations du service politique de RMC, La France insoumise s'apprête à lancer une offensive contre le parti de Marine Le Pen.

Le RN constamment décrit comme "le grand gagnant" des batailles politiques des derniers mois? C'est le discours que ne supportent plus les Insoumis, qui veulent s'attaquer au parti de Marine le Pen et à ses près de 90 élus à l'Assemblée nationale. "A gauche, nos arguments contre le RN sont de moins en moins affutés, reconnaît un cadre LFI. Le RN a changé. Il faut donc que l'on s'adapte pour être plus efficace."

Pour cela, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a déterminé plusieurs angles d'attaque: les discriminations territoriales dans les zones rurales et les banlieues, la jeunesse et l'écologie. Des sujets visant directement la cible électorale du RN.

Un tract, des cafés populaires et une cellule riposte

La France insoumise va largement diffuser un tract dans les prochains jours. Des "cafés populaires" avec des militants seront aussi organisés. De son côté, le député de Seine-Saint-Denis Thomas Portes examine à la loupe tous les amendements déposés par le groupe Rassemblement national à l'Assemblée. Enfin, Alexis Corbière, élu du même département, s'est vu proposer la tête d'une cellule "riposte" au sein de son groupe parlementaire.

S'ils ont le sentiment que le président de la République et son camp macroniste sont affaiblis par la séquence sur les retraites, les insoumis ne veulent pas que ce soit Marine le Pen qui en profite. "On a fait le travail en mettant Emmanuel Macron au sol, on doit maintenant le faire avec Marine Le Pen" poursuit un député LFI.

Parler aux jeunes et "clasher Jordan Bardella" sur TikTok

Le benjamin de l'Assemblée nationale et ancien syndicaliste lycéen Louis Boyard mènera lui l'offensive à destination des jeunes, alors qu'il constate sur le terrain l'implantation de plus en plus forte du RN. Le député dit maintenant vouloir parler à "la jeunesse de tous les territoires" pour contrer ce parti et assure prendre en compte toutes les préoccupations des jeunes, y compris la sécurité. "Il y a un sentiment d'insécurité qu'on doit regarder en face, admet-il. Sans pour autant dire qu'il faut mettre trois fois plus de flics sur le terrain."

Louis Boyard a donc l'intention de "clasher" le RN et son jeune président Jordan Bardella sur TikTok. Sur ce réseau social à destination des jeunes, ils sont parmi les personnalités politiques les plus influentes. Le jeune insoumis aimerait tenir des meetings dans des zones où le vote RN est important, notamment dans les Alpes-Maritimes. Enfin, il compte aussi former les jeunes militants de son mouvement à la fin de l'été, aux "Amphis des jeunes insoumis". "Des figures comme Bardella arrivent à parler aux jeunes" concède-t-il, envisageant de déployer une banderole "Le RN déteste les jeunes" lors de cet événement.

"Le RN monte comme un bouchon" selon un député LFI

Hors micro, nombre d'insoumis s'inquiètent de la progression du RN. Pour la présidentielle de 2027, "il faut s'attaquer à Marine Le Pen dès maintenant" assure l'un d'eux. Mais aussi en cas d'élections législatives anticipées: "S'il y a une dissolution maintenant, on se fait ratatiner. Je sens que le RN monte comme un bouchon. Tous mes collègues n'en ont pas conscience".

Au sein de la Nupes, les autres partis de gauche établissent aussi leurs propres initiatives. Les écologistes viennent de relancer leur commission interne de lutte contre l'extrême droite. Les socialistes, derrière le député Philippe Brun, lancent eux une convention contre l'extrême droite, avec toute une série de déplacements. Ces actions ont déjà été menées par le passé, sans succès.