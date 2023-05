"La seule bonne République, c'est lui": Borne tance les insoumis après le discours du 1er mai

Après son discours, le 1er mai, où Jean-Luc Mélenchon a déclaré "À bas la mauvaise République", l'exécutif par la voix d'Elisabeth Borne, d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin ont critiqué les prises de positions du leader insoumis. Par voie de twitts, l'ancien candidat à la présidentielle leur a répondu estimant qu'il s'agit d'une "partition de calmonies et de haine."

Haro sur LFI. Elisabeth Borne a dénoncé mercredi "une nouvelle étape" franchie selon elle par Jean-Luc Mélenchon pour "saper la confiance de nos concitoyens dans notre démocratie." Elle l'accuse de "mettre en cause les forces de l'ordre, excuser les casseurs et occulter les violences" après les incidents du 1er mai.

"'A bas la mauvaise République', dit-il. Chacun le sait bien: pour Jean-Luc Mélenchon, la seule bonne République, c'est lui", a ironisé la locataire de Matignon déclarant qu'"aujourd'hui, certains continuent de mettre en cause les forces de l'ordre, excuser les casseurs, occulter les violences".

"C'est l'honneur de nos policiers et de nos gendarmes de protéger la liberté d'expression, la liberté de manifester" et "pour notre part, nous sommes et nous resterons du côté de la République et de l'ordre républicain", a également déclaré la Première ministre.