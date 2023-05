Impôts: Gabriel Attal "favorable philosophiquement" à ce que tout le monde paie 1 euro minimum

Le ministre chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, s'est dit favorable à un impôt universel pour toutes les catégories de revenus ce mercredi sur RMC, avec tout de même quelques réserves.

Faut-il un impôt universel? Les Français ne sont qu'une minorité à payer des impôts sur le revenu. En effet, 43% des foyers fiscaux sont imposables sur les 38 millions de foyers du pays. Un débat revient souvent concernant le paiement d'une somme même symbolique pour les revenus les plus modestes qui sont eux exemptés.

Invité des "Grandes Gueules" ce mercredi sur RMC, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, se dit favorable dans l'esprit à un tel impôt. "Philosophiquement, j'y suis plutôt favorable, je pense que payer l'impôt est un acte de citoyenneté, donc y compris de manière symbolique, ça peut être quelque chose", assure-t-il.

Et en même temps, il a tout de même quelques réserves, notamment sur l'aspect technique, et rappelle aussi que les personnes qui ne paient pas d'impôt paient la TVA.

"J'émets quelques réserves mais je pense que c'est intéressant d'avoir le débat. On entend souvent dire qu'il faut que l'administration publique soit efficace, qu'il n'y ait pas de gabegie, etc. Si vous allez récupérer 1 euro d'impôt, ça va quasiment coûter plus cher à aller récupérer que ce que ça va rapporter".