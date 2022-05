"J’étais la personne à démolir": écartée des législatives, la député Claire O’Petit réagit

Privée d’investiture LREM pour les élections législatives, la future ex député de l’Eure Claire O’Petit a réagi dans l’émission Les Grandes Gueules, sur RMC. Elle estime que sa mise à l’écart a été demandée par Sébastien Lecornu, ministre et président du Conseil départemental de l’Eure.

La député LREM Claire O’Petit n’a pas obtenu l'investiture de son parti pour les élections législatives (11-19 juin) dans la cinquième circonscription de l'Eure. La majorité présidentielle lui a préféré François Ouzilleau, un proche du ministre Sébastien Lecornu. Trois jours après cette annonce, Claire O’Petit ne décolère pas. "Ça fait très mal", a-t-elle réagi vendredi, invitée dans Les Grandes Gueules, émission à laquelle elle a participé jusqu’à son élection en 2017.

Claire O’Petit juge qu’un homme est responsable de cette mise à l'écart: Sébastien Lecornu, qu’elle qualifie de "véritable baron". "Quand j’ai été élu, les maires de ma circonscription sont venus me voir pour me dire 'il faut casser le système Lecornu, on n’en peut plus'. Je ne savais pas ce que c’était. Et après je l’ai découvert", dit-elle.

"Je gênais. Dès que je suis arrivée il y a cinq ans, j’étais la personne à démolir. Je ne rentrais pas dans leur moule, je dérangeais. Je n’étais pas comme mes collègues qui disent amen à tout", a-t-elle poursuivi.

"Je n’ai pas voulu adhérer à son parti politique"

Elle estime payer sa proposition de loi sur le non cumul des mandats locaux et son refus d’adhérer au mouvement politique créé par Sébastien Lecornu et affilié à En Marche, Ensemble pour l’Eure. "Je n’ai pas voulu adhérer à son parti politique, moi j’en ai qu’un: c’est En Marche", s’est défendu la future ex-député.

Claire O’Petit a également précisé avoir appris sa non-investiture par un appel de Julien Denormandie. Elle a estimé que Richard Ferrand l’avait "lâché" et que tout s’était joué "à quelques heures près". Elle a également précisé qu’elle n’envisageait pas de candidature dissidente.