"L’Etat ne fait pas son boulot": Robert Ménard a refusé de marier un Algérien sous OQTF

Robert Ménard, le maire de Béziers, a refusé ce vendredi midi de procéder au mariage d’une Française de 29 ans et d’un Algérien de 23 ans qui est sous le coup d’une OQTF. Selon le Midi Libre, le couple a décidé de porter plainte.

Le mariage n’a pas eu lieu. Comme il l’avait annoncé, le maire de Béziers Robert Ménard a refusé d’unir civilement ce vendredi midi un couple de Biterrois, une Française de 29 ans et un Algérien de 23 ans. Ce dernier est visé par une OQTF (obligation de quitter le territoire). C’est la raison pour laquelle l’élu a décidé de ne pas procéder au mariage.

"Il ne va pas se tenir, avait-il assuré dans la matinée sur RMC, dans ‘Les Grandes Gueules’. J’ai bien sûr saisi le procureur. Il m’a répondu en me disant qu’il avait demandé un supplément d’enquête. Je pense qu’il y a un juridisme qui est insupportable. Il y a des lois qui ont évolué. Depuis près d’un an, ce monsieur défavorablement connu des services de police, pour recel et vol avec violence, est l’objet d’une OQTF. Normalement, elle doit être appliquée dans les 30 jours. Elle n’a pas été appliquée. Je rappelle qu’en France, il y a moins de 15% des OQTF qui sont mises en œuvre."

"Ce sont des militants"

"En gros, l’Etat ne fait pas son boulot et me renvoie la patate chaude, ajoutait Robert Ménard. En 2019, M.Darmanin et M.Macron expliquaient qu’ils allaient exécuter 100% des OQTF. On en est à 13,5%. Je me retrouve dans une situation ubuesque. J’ai reçu la dame, je m’attendais à deux mots sur le mariage que je lui gâchais… Mais pas un mot là-dessus et un discours militant. Elle a enregistré la conversation, à mon insu. Elle n’est pas troublée pour une histoire d’amour. Ce sont des militants qui pensent qu’ils vont obtenir un certain nombre de choses."

Sur place, des tensions se sont produites. Une alarme incendie s’est d’ailleurs déclenchée pendant que Robert Ménard expliquait la situation sur RMC. Selon le Midi Libre, le couple a décidé de porter plainte après avoir quitté la mairie.