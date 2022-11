"Le cri de souffrance d'un peuple": Olivier Serva se défend après son "Tu vas la fermer" à un député

Invité de RMC, le député LIOT de Guadeloupe Olivier Serva dit ne pas regretter son "Tu vas la fermer" adressé à un député de la majorité et défend la réintégration des soignants non-vaccinés.

"Nous étions majoritaires". 24 heures après la séance houleuse à l'Assemblée nationale, lors de la niche parlementaire de La France insoumise, le député de Guadeloupe Olivier Serva est toujours remonté. Jeudi soir, le député du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT), s'était offusqué de l'obstruction de la majorité présidentielle sur le texte concernant la réintégration des soignants non-vaccinés contre le Covid-19.

Invité de la Matinale week-end de RMC, il déclare ne pas "regretter cette phrase". Pour lui, "ces mots sont le cri de souffrance des peuples de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane."

"Nous sommes des Français, vaccinés à 40%. L'hexagone a du mal à l'entendre. Il y a des Français qui ne sont pas vaccinés. Qu'est-ce qu'on en fait? On les brûle? On les jette aux horties? On consière qu'ils ne sont plus français? On les dénaturalise? Non !", affime-t-il.