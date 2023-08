Le ministère se justifie après une vidéo en hommage à Martin Luther King sans enfants noirs

À l'occasion des 60 ans du célèbre discours de Martin Luther King "I Have a Dream", le ministère de l'Education nationale a tenté de justifier l'absence d'enfants noirs dans une vidéo en hommage au leader des droits civiques engagé contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis.

C'est un hommage à Martin Luther King qui fait grincer quelques dents. À l'occasion des 60 ans du célèbre discours du militant afro-américain contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis, le ministère de l'Educaiton nationale a publié une vidéo sur X (anciennement Twitter) montrant des enfants uniquement blancs récitant en anglais "I have a dream".

Une vidéo en hommage à l'un des discours contre le racisme les plus célèbres, mais sans diversité, qui a fait grincer quelques dents sur les réseaux sociaux.

"Quelle cruelle ironie"

"Ma honte est ici plus profonde que ma colère", a assuré Raphaëlle Rémy-Leleu, conseillère municipale EELV de Paris Centre. "Je suis tellement désolée que des siècles de haine et de violence, des milliers de luttes et de courages, aboutissent à autant de cynisme, de bêtise et d’absurdité à la fois", a-t-elle ajouté. "Quelle cruelle ironie", s'est ému Aurélien Saintoul, député Nupes des Hauts-de-Seine. "De toutes les personnes qui ont travaillé sur cette vidéo, aucune n'a vu le problème... La com' broie tout", a taclé l'élu.

"L'intention est bonne mais franchement la réalisation... un peu amateur le service de presse du ministère", a estimé de son côté l'ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis Gérard Araud.

Une justification qui ne passe pas

Devant le tollé, le ministère de l'Education nationale s'est justifié quelques heures après: "Les élèves présents sur cette vidéo sont les lauréats 2023 du concours "The More I Say" qui encourage la pratique créative de l’anglais au collège".

"Afin d’honorer la mémoire de Martin Luther King à l’occasion des 60 ans de son célèbre discours prononcé le 28 août 1963, ils étaient invités à prononcer un court discours en s’inspirant de celui de Martin Luther King en commençant par "I have a dream'", a ajouté le ministère via X.

De quoi étouffer la polémique? Pas du tout. "#TraduisonsLes Ce n'est pas notre faute s'il n'y a pas un·e seul·e élève noir·e ou racisé·e dans tout le pays capable d'aligner correctement 3 mots en anglais", a ironisé la député de La France insoumise Danièle Obono. D'autres internautes se sont étonnés de l'absence de collégiens guadeloupéens, pourtant honorés à l'occasion du concours "The More I Say".