Vols en jet privé: "C’est choisir de détruire l’environnement par luxe", dénonce EELV

Depuis plusieurs semaines, la question des jets privés est au coeur des débats en France. Des comptes sur les réseaux sociaux relayent les trajets réalisés par les milliardaires, par exemple. Selon Raphaëlle Rémy-Leleu, conseillère municipale de Paris et porte-parole EELV Ile-de-France, invitée sur RMC ce lundi, il faut interdire ces vols privés.

Faut-il interdire les jets privés? Cette question est largement débattue en France depuis des semaines. Des comptes sur les réseaux sociaux ont été créés pour suivre les trajets de certains milliardaires en jet, par exemple, suscitant la colère de ces derniers.

Invitée ce lundi dans "Apolline Matin" sur RMC et RMC Story, Raphaëlle Rémy-Leleu, conseillère municipale de Paris et porte-parole EELV Ile-de-France, a confirmé qu'une proposition de loi sera déposée par Julien Bayou à l’automne à l’Assemblée nationale, pour interdire ces trajets. De son côté, le ministre des Transports, Clément Beaune, a assuré dans une interview au Parisien ce week-end que des discussions auraient lieu dès la rentrée.

Si les contours exacts de la proposition d'EELV ne sont pas encore définis, elle estime qu'il "va falloir taxer réellement les jets privés".

"Le kérosène n'est pas un carburant taxé"

D'après la conseillère EELV de Paris, "50% des vols en jets privés en France sont sur des trajets de moins de 500 km": "C’est une petite caste qui choisit, pour des petits trajets, de faire un vol en jet privé. C’est, par luxe, choisir de détruire l’environnement".

"Aujourd’hui, le kérosène n’est pas un carburant taxé, c’est quelque chose d’absolument absurde. Comment voulez-vous faire comprendre à l’ensemble des Françaises et des Français qu’on a besoin d’aller vers plus de sobriété, qu’on a besoin de réduire les émissions de carbone, quand un milliardaire qui se promène avec son jet, ne paye pas son carburant?", s'interroge-t-elle.

Elle dénonce donc une différence de traitement entre les plus aisés et les plus modestes. "On est en train de dire à tout le monde de faire attention, de couper le boîtier wifi chaque soir avant d’aller se coucher, alors que des choses qui peuvent émettre jusqu’à deux tonnes de CO2 par heure, on les laisse voler."

Une dénonciation injustifiée?

Laurent, auditeur de RMC, s'inquiète de cette potentielle interdiction. "Si on interdit, on va limiter la recherche et l’innovation qui vont faire que ces avions vont être de plus en plus vertueux", a-t-il expliqué.

Selon lui, "on est dans le dogme": "On préfère stigmatiser quelque chose qui ne représente pas énormément sur le climat mondial". Il estime que cette comparaison "par rapport à la pollution du Français moyen" n'est pas totalement juste car "le Français moyen est l’un des plus vertueux de la planète." Ce sont, pour lui, "des histoires d'ordre de grandeur".

"Les émissions moyennes pour un Français ou une Française, vont être de l’ordre de 10 tonnes par an. Pour qu’on soit sur une trajectoire à peu près viable et qu’on cesse le dérèglement climatique, il faudrait qu’on passe à deux tonnes, ajoute Raphaëlle Rémy-Leuleu. Un jet privé est en capacité d’émettre jusqu’à deux tonnes par heure."

Pour elle, "on ne peut pas continuer à se planquer derrière son petit doigt, en se disant, regardez il y en a qui polluent plus ou différemment".

Quelles solutions?

La porte-parole EELV Ile-de-France a évoqué plusieurs propositions qui avaient été faites par la convention citoyenne pour le climat. Parmi elles, une éco-taxe pour les jets privés, "selon la distance parcourue par le jet privé". "Ce qu’avait imaginé la convention citoyenne pour le climat, c’était 360€ pour des vols inférieurs à 2.000 km et 1.200€ pour des vols supérieurs à 2.000km".