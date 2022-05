Le Premier ministre Jean Castex devrait démissionner ce lundi: le portrait-robot de son successeur

Jean Castex pourrait remettre la démission de son gouvernement ce lundi. Le président de la République, Emmanuel Macron, devrait dans la foulée annoncer une femme à son poste. La liste des prétendantes est longue.

Emmanuel Macron va (enfin) devoir faire son choix. Le Premier ministre Jean Castex devrait démissionner - selon toute vraisemblance - ce lundi. Il a expliqué qu'il remettrait cette démission en main propre au président, et le ferait "sans remords, ni regrets".

Dans la foulée, Emmanuel Macron, qui avait assuré à Berlin lundi dernier qu'il connaissait le nom de son futur Premier ministre, devrait nommer son successeur. Ou plutôt une successeuse à Matignon, car Emmanuel Macron devrait, sauf surprise, nommer une femme.

Si la liste des prétendantes à ce poste est longue, la fiche de poste connue: il faut un profil "social", "écologique", "productif"... Mais dans les coulisses du pouvoir, personne ne connait le nom de cette perle rare alors qu'il ne resterait qu'"à peine quelques heures de suspense", selon les pronostics d'un député macroniste.

"Macron jette des noms en pâture et voit comment ça réagit"

En attendant, les rumeurs vont bon train: Véronique Bédague - la directrice de Nexity - et la députée socialiste Valérie Rabault ont bien été approchées, mais, depuis, la liste ne cesse de s'allonger. Le nom de la ministre Elisabeth Borne revient souvent, ceux de deux anciennes ministres de François Hollande, Audrey Azoulay et Marisol Touraine, aussi.

Et depuis ce week-end, circule le nom de Catherine Vautrin, inconnue du grand public, une proche de Nicolas Sarkozy. Elle est jugée trop à droite par une partie de la Macronie, à cause de son vote contre le mariage pour tous en 2013. Commentaire d'une élue habituée de ces tractations: "Macron jette des noms en pâture, il voit comment ça réagit et décidera tout seul".