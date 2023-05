Malgré ses déboires judiciaires, Nicolas Sarkozy reste très influent dans le monde politique

Bien qu'il soit en retrait de la vie politique, Nicolas Sarkozy reste un personnage très influent de l'univers politique français. Il distille ses conseils au président de la République Emmanuel Macron, notamment.

Nicolas Sarkozy vient d’être condamné à trois ans de prison dont un an ferme dans l'affaire des écoutes. Il a annoncé se pourvoir en cassation. Pourtant, malgré ses déboires judiciaires, l'ancien président reste influent. Même jusqu'à l'Élysée. Ce n'est pas un mystère, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ont de bonnes relations et le président consulte régulièrement son prédécesseur.

Nicolas Sarkozy est officiellement en retrait de la vie politique, mais continue de donner des conseils à Emmanuel Macron, que ce soit sur la politique intérieure avec la réforme des retraites, ou sur l'international et la guerre en Ukraine. "Emmanuel Macron consulte beaucoup de monde, mais les conseils de Nicolas Sarkozy ont forcément une valeur différente à cause de son statut", explique un député qui côtoie les deux hommes. Certains parlementaires notent même les ressemblances dans les prises de parole et la gestuelle des deux présidents de la République.

Et Nicolas Sarkozy n'inspire pas seulement le chef de l'Etat. Plusieurs députés macronistes, la plupart venus de la droite, se rendent régulièrement à son bureau de Miromesnil et assument de considérer Nicolas Sarkozy comme un mentor, voire un oracle, qui prodigue ses bons conseils et analyses de la situation politique.

Une influence au-delà du président Macron

Un député s'en amuse: "On est peut-être plus sarkozystes que les Républicains". Un déjeuner est d'ailleurs prévu le mois prochain avec un groupe d'une vingtaine de députés Renaissance. Leur objectif, sonder l'ancien président sur des textes, des idées à mettre en avant dans les prochains mois. Un des organisateurs compte bien mettre à profit cette rencontre. "Il a le recul nécessaire. En trois phrases, on sait si ce qu'on propose est positif ou faisable", estime-t-on.

Malgré tout, l'aura de l'ancien président n'irradie pas sur toute la majorité. Plusieurs membres de Renaissance, notamment à l'aile gauche, ne se sentent pas vraiment proches des idées de l'ancien président. Et ses affaires judiciaires le discréditent aux yeux d'une partie des députés.

Preuve que cette influence reste limitée, Nicolas Sarkozy avait proposé l'an dernier un accord de gouvernement entre LR et la majorité. L'offre ne s'est jamais concrétisée. Ce qui n'empêche pas Nicolas Sarkozy de continuer à plaider pour cette solution aux députés Renaissance qu'il rencontre.