Mort d’Yvan Colonna: "indigne", la mise en berne des drapeaux corses fait polémique

La collectivité territoriale de Corse à Ajaccio a choisi de mettre en berne ses drapeaux, en signe de deuil après la mort d'Yvan Colonna, le militant nationaliste condamné pour le meurtre du préfet Erignac. Sur place, les habitants sont divisés tandis que sur le continent, les condamnations politiques pleuvent.

Sur la façade de la collectivité territoriale de Corse à Ajaccio, les drapeaux corses, français et européens sont enroulés sur eux-mêmes. En berne, pour marquer le deuil d'Yvan Colonna. Audrey, une habitante de la ville, déplore ce symbole: "Que les trois drapeaux soient mis en berne, pour moi, c’est une décision incompréhensible. Même si Yvan Colonna est mort dans des conditions dramatiques et sur lesquelles il faudra faire la vérité dessue, il reste avant tout un homme condamné pour le meurtre du préfet Erignac", assure-t-elle à RMC.

Face à l’édifice, François-Xavier, un autre habitant, s’arrête, hésite un moment à répondre sur la polémique puis se lance: "Le fait que ce soit pour Yvan Colonna, je ne trouve pas que ce soit bien pour une institution qui se veut républicaine. Je trouve regrettable que ce soit ce symbole-là", déplore-t-il.

Quant à Marielle, elle salue cet hommage au militant, à l’enfant du pays: "Pour moi, c’est normal parce que c’est la Corse. C’est tragique ce qu’il s’est passé. Yvan Colonna, c’était un homme, un militant, qui était aimé dans son village. C’est aussi l’homme, ce qu’il a été", explique-t-elle.

À Ajaccio, seule cette institution a baissé ses drapeaux. À l’intérieur, une session a été annulée mercredi pour marquer le deuil. Une mesure nécessaire, estime Julia Tiberi conseillère territoriale:

"La Corse a perdu un de ses enfants et pas le moindre. Le temps est au recueillement, au deuil. Aujourd’hui, on ne pleure pas l’assassin du préfet Erignac, on pleure Yvan Colonna. La Corse et le peuple corse sont tristes. Il n’y a pas de polémique à avoir sur ce point-là. On pleure un Corse et qui plus est, un nationaliste corse".