Nicolas Sarkozy réaffirme son soutien à Gérald Darmanin, ses admirateurs grincent des dents

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a réaffirmé son soutien pour la présidentielle de 2027 à l'actuel ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Mais les soutiens de Nicolas Sarkozy ne sont pas forcément ceux du ministre.

Nicolas Sarkozy continue sa campagne médiatique pour promouvoir son livre "Le Temps des Combats", sorti samedi. Ces mémoires de son quinquennat créent la polémique, entre ses positions sur la guerre en Ukraine et les bons et mauvais points distribués aux responsables politiques actuels.



Dans son livre, l'ancien Président adoube Gérald Darmanin, l’actuel Ministre de l’Intérieur, désigné comme son potentiel successeur en 2027. Des louanges qu'il a répétées mardi devant ses admirateurs lors d'une séance de dédicaces à La Baule en Loire-Atlantique:

"J'aime beaucoup Gérald Darmanin et il le sait. Je crois que c'est réciproque, il a été avec moi un ami formidable et c'est important la fidélité. Quand j'étais jeune, quand j'ai commencé la politique, aucun grand leader ne m'a pris par la main en me disant qu'il allait me mettre tout là-haut", assure l'ancien chef de l'Etat.