"Nommer un ministre des Sports qui ne connaît rien au football, c'est effarant" pour Daniel Riolo

Pour Daniel Riolo, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra n'a pas besoin d'audit pour faire le ménage à la Fédération française de football, accusée de n'avoir rien fait pour lutter contre des agressions sexuelles sur mineurs en son sein. Un immobilisme qu'il lie à la méconnaissance du football des ministres des Sports qui se sont succédés ces dernières années.

En urgence, la Fédération française de football a dû céder à Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG et de l'équipe de France avait en effet annoncé lundi ne pas vouloir participer à une séance photo prévue ce mardi si la question des droits à l'image n'était pas réglée immédiatement. Heureusement, tout est bien qui finit bien. La FFF s'est engagée à régler cette question dans les plus brefs délais et Kylian Mbappé a bien participé à la séance photo de ce mardi.

Mais si cet incendie éteint, la FFF est encore sous le feu après les révélations de So Foot et du journaliste indépendant Romain Molina. La Fédération est ainsi accusée de ne pas avoir judiciarisé des affaires d'agressions sexuelles sur mineurs, et de n'avoir rien fait pour protéger les victimes, tandis que son président Noël Le Graët est accusé d'envoyer des SMS graveleux à certaines de ses collaboratrices.

"Il n'y a même pas besoin d'un audit"

Et si elle a été prompte à réagir sur le cas du droit à l'image en publiant rapidement un communiqué, de nombreuses voix s'étonnent de son mutisme sur les allégations d'agressions sexuelles sur mineurs. Sur le plateau d'"Estelle Midi" ce mardi sur RMC et RMC Story, Daniel Riolo s'étonne également du silence du gouvernement, alors que la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a demandé un audit sur le fonctionnement de la FFF.

"Il faut un nettoyage, un coup de pied dans la fourmilière", plaide le consultant de RMC Sport, qui veut agir avant même la Coupe du monde au Qatar. "(Amélie) Oudea-Castéra va faire un audit mais il n'y a même pas besoin d'un audit. Avec toutes les affaires qui sont sorties, elle a juste à tapper 'Noël Le Graët' sur internet, elle va voir toutes les affaires", estime-t-il, jugeant le contenu des révélations suffisant pour demander à Noël Le Graët de partir.

Emmanuel Macron pour régler le problème?

Daniel Riolo déplore au passage le peu de connaissance d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, sur le football et son monde:

"Cette tendance historique à toujours nommer un ministre des Sports qui ne connaît rien au football alors que c'est le sport le plus populaire, le sport le plus suivi et celui fait vivre tous les autres, c'est effarant. C'est cette ministre qui avait assuré après les incidents au Stade de France que si on avait connu les noms des finalistes au mois de février, on aurait pu s'organiser ", ajoute-t-il.

Pour Périco Légasse, l'affaire pourrait être réglée très vite également. Mais avec l'intervention d'Emmanuel Macron. "Le président de la République va s'en mêler. Je le connais, ça va le chatouiller, il va se fâcher", assure-t-il. "Il est fort possible que ça se passe comme ça", renchérit Daniel Riolo.