Emmanuel Macron en baskets à Londres, hors protocole officiel: "Il n'était pas en représentation"

En visite à Londres à l'occasion des funérailles de la reine d'Angleterre, Emmanuel et Brigitte Macron se sont accordés une sortie hors de tout cadre officiel ce dimanche. À cette occasion, ils avaient enfilé tous deux des baskets, ce qui a choqué une partie de l'extrême-droite. Mais le couple était bien en chaussures de ville pour rendre hommage à Elizabeth II.

Des baskets à un enterrement? Vraiment? Plusieurs personnalité et internautes se sont émus ce dimanche de voir le président de la République en baskets à Londres à l'occasion des funérailles de la reine d'Angleterre. Emmanuel Macron, venu assister à l'enterrement d'Elizabeth II ce lundi, est arrivé la veille à Londres.

Profitant d'un moment de répit, le chef d'Etat et sa femme se sont baladés dans les rues de la capitale britannique. Ils sont notamment venus voir la foule se presser pour rendre un hommage à la reine. Une visite qui n'avait rien d'officielle et qui a pourtant fait réagir, alors que le couple présidentiel arborait une tenue relativement décontractée, tous deux avec une veste de costume mais avec une paire de baskets.

Un affront pour l'extrême-droite qui a fait de la mode son cheval de bataille après avoir accompagné la droite dans sa croisade pour le port de la cravate à l'Assemblée nationale il y a quelques mois. "La couronne et les baskets", a tout simplement tweeté Gilbert Collard.

"Grosse polémique au Royaume-Uni et encore une humiliation pour la France!", a jugé Florian Philippot. "Ils ne respectent décidément rien ni personne, à commencer par l’image et la réputation de notre pays ! Dehors !".

"Il n'est pas président 24h/24"

Pourtant, outre-Manche, aucun média ne s'est particulièrement ému de la présence d'Emmanuel et Brigitte Macron en baskets. "Monsieur Macron, qui est rarement vu sans son costume bleu, a été aperçu avec un ensemble plus décontracté", a écrit le Daily Mail. Et pour cause, l'heure n'était pas encore aux cérémonies et aux hommages à la reine. Preuve en est, quelques heures plus tard, au moment de voir le cercueil de la reine à Westminster Hall, le couple avait troqué les baskets pour une tenue plus sobre et adaptée à l'événement, ressortant du placard les traditionnelles chaussures de costume.

"Il n'est pas président 24h/24. Une demi-heure après, il était dans le Westminster Hall en costume trois pièces. Emmanuel Macron n'est pas roi, il est président", a estimé Jérôme Lavrilleux ce lundi sur le plateau d'"Estelle Midi", sur RMC et RMC Story.

Même son de cloche pour Laurent, chef d'entreprise et auditeur de RMC: "C'est tellement facile de tirer sur l'ambulance, il n'était pas en représentation, il était simplement en train de faire la queue pour venir se recueillir au milieu de tous, ce qui est respectable. La cérémonie officielle a lieu aujourd'hui. Qu'on arrête ce type de mayonnaise permanente", tacle-t-il.

Ce lundi, le jour des funérailles de la reine, Emmanuel Macron s'est présenté à l'abbaye de Westminster en costume noir et sans baskets bien sûr. Brigitte Macron est également arrivée vêtue d'une robe noire et d'un long manteau, tous deux de la marque Louis Vuitton, ainsi que d'un chapeau de la maison Michel.