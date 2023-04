"On ne veut pas entrer dans son jeu": en Alsace, un comité d'accueil bruyant pour Emmanuel Macron

Le président de la République Emmanuel Macron est de retour sur le terrain ce mercredi. Il se rend à Muttersholtz, dans le Bas-Rhin, où il doit visiter une entreprise. Une commune où les habitants ont prévu de se mobiliser à l'aide de casseroles pour se faire entendre et exprimer leur colère.

Emmanuel Macron est en déplacement ce mercredi à Muttersholtz, dans le Bas-Rhin, sur le thème de la réindustrialisation. Un déplacement pour renouer avec le terrain, avec les Français aussi, toujours massivement opposés à la réforme des retraites qui vient d’être promulguée.

Le chef de l'Etat doit visiter à 13 heures l’entreprise Mathis, spécialisée dans la construction en bois et qui intervient sur plusieurs chantiers pour les JO de Paris.

Il y a de la fierté chez ce salarié de l’entreprise que le président visite. “C’est gratifiant pour nous qui travaillons là, c’est quand même bien qu’il vienne voir ce qu’on fait ici”. Cependant, cette visite n’efface pas tout. “On a les casseroles, on est équipés pour accueillir le président”, assure un autre salarié.

Un concert de casseroles est prévu par l’intersyndicale locale et le chef d’orchestre Laurent Faïstaouèr, leader de la CGT du Bas-Rhin, refuse qu’Emmanuel Macron mette un point final à la mobilisation en venant parler travail.

“On ne va pas renouer un pseudo-dialogue et rentrer dans son jeu. Lui veut dire 'maintenant la page est tournée, on passe à autre chose', mais nous, on veut parler retraites. Donc on va faire un peu de bruit pour qu’il entende un peu mieux”, assure-t-il.