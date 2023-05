Pour ses un an, la NUPES veut aller de l'avant malgré les tensions

Il y a un an naissait la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale. Si le mouvement continue aujourd'hui d'être une force d'opposition politique, il doit désormais composer avec des voix de plus en plus dissonantes

C'était le 7 mai 2022 : les 4 principaux partis de gauche (le PS, EELV, le PC et LFI) se retrouvaient à Aubervilliers, pour un meeting commun. La fameuse "union de la gauche" prenait enfin forme après une présidentielle où aucun candidat de gauche n'a atteint le second tour.

La NUPES, faite sur mesure pour les législatives avec comme slogan "Mélenchon à Matignon", a finalement obtenu 150 sièges à l'Assemblée.

Problème : le débat sur la réforme des retraites ne semble pas profiter à la gauche mais plutôt à Marine Le Pen, et les partis de gauche se divisent déjà sur la possibilité d'une liste commune pour les élections européennes de 2024. Au micro de France Inter en décembre dernier, Marine Tondelier, secrétaire nationale des Verts, demandait à La France Insoumise "d'arrêter de faire les forceurs" pour l'investiture d'un candidat unique aux prochaines européennes. Quelques mois plus tard, les tensions ne sont toujours pas résolues.

Un député socialiste soupire : "J'étais optimiste pour la NUPES il y a un an, mais plus maintenant". En cause, les tensions internes à chaque parti de la gauche, mais surtout un désaccord majeur sur la méthode d'opposition. L'attitude des insoumis pendant le débat sur les retraites passe mal chez certains de leurs collègues. "On doit arrêter de passer pour des excités, et plutôt représenter une alternative crédible" s'agace une écologiste. Réponse des intéressés : "Si à terme on veut gouverner ensemble, les électeurs ne comprendront jamais qu'on parte chacun de notre côté" , prévient une élue insoumise.

Une année loin d'être de tout repos

Samedi à Marseille, Jean-Luc Mélenchon a défendu la NUPES, tout en reconnaissant les difficultés actuelles : "Il est passé une année entière depuis que nous avons créé la Nupes, bien sûr c'était difficile, bien sûr que ça le reste, bien sûr que c'est compliqué, et alors ? Il ne faut faire que les choses faciles dans la vie? Alors ce serait vite fait!"

Fabien Roussel y est aussi allé de sa déclaration en affirmant que la NUPES était "dépassée". Des propos que ne cautionnent pas Manuel Bompard, coordinateur de LFI invité de RMC ce dimanche : "Quand Fabien Roussel dit que la NUPES est dépassée, de mon point de vue, c'est un problème"

Cette année n'aura quoiqu'il arrive pas été de tout repos pour la NUPES : affaires Quatennens et Bayou, tensions internes à LFI sur la succession ou non de Mélenchon, congrès plus que chaotique au PS et dans une moindre mesure chez les Verts, le patron des communistes Fabien Roussel qui multiplie les critiques sur la NUPES.