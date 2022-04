Présidentielle 2022: tout ce qu'il faut savoir sur le débat de l'entre-deux-tours

C'est désormais officiel. Le débat de l'entre-deux-tours aura lieu le mercredi 20 avril à 21h. Coulisses et mode d'emploi.

Mercredi 20 avril. 21 heures. La date et l'heure sont désormais officielles pour le traditionnel débat de l'entre-deux-tours. Le débat devrait durer un peu plus de deux heures. Ce débat sera produit et diffusé par TF1 et France 2. L'émission sera également diffusée sur BFMTV.

Le duo de journalistes choisi par les chaînes en accord avec les candidats sera inédit: Gilles Bouleau, présentateur du journal de 20 heures de TF1 et Léa Salamé, présentatrice de l'émission politique de France 2 et co-présentatrice de la matinale de France Inter, seront aux manettes. Le nom d'Anne-Sophie Lapix, présentatrice du 20 heures de France 2, évoqué au départ, a été retoqué par les deux candidats.

Les plans de coupe en question

Autre véto, celui sur le nom du réalisateur. Il y a cinq ans, Tristan Carné, réalisateur du débat de 2017, avait réinstauré des plans de coupes ou plans d'écoute, où l'on voit la réaction du candidat qui ne parle pas aux propos de son adversaire. Le camp Le Pen, qui n'avait pas apprécié certains de ces plans, n'a pas souhaité qu'il soit de nouveaux aux commandes. Didier Froehly, réalisateur notamment de Mask Singer, a été choisi à la place. Le camp Le Pen a exprimé d'ailleurs son envie de "renouveler le genre", selon les propos du directeur de l'information de TF1, Thierry Thuillier.

Ces plans de coupe, qui n'avaient plus été autorisés depuis 1981, seront au centre des négociations pour ce débat version 2022, tout comme la température du plateau ou encore la taille de la table. Toutes ces données sont débattues dans les états-majors des candidats avec les chaînes qui produisent l'émission.

Un débat souvent attendu

Pour la deuxième fois de suite, c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui débatteront. C'est la deuxième fois dans l'histoire qu'un duel présidentiel télévisé se répète. En 1974 puis en 1981, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand s'étaient affrontés. Le candidat UDF s'était imposé lors du second tour en 1974 puis le chef de fil du Parti socialiste, sept ans après.

Ce duel habituel entre les deux finalistes pour l'élection présidentielle est presque un rituel. Depuis 1974, il n'a été annulé qu'à une reprise, en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen a accédé au second tour de l'élection présidentielle. Le président-candidat de l'époque, Jacques Chirac, avait estimé qu'"il n'y a pas de débat possible" avec l'extrême-droite.

Il y a cinq ans, l'émission "2017 le Débat" diffusée sur TF1, France 2 ainsi que toutes les chaînes infos dont BFMTV avait réuni 16,5 millions de télespectateurs, soit le plus faible score de l'histoire, derrière le débat de 1995 (16,78 M) et loin des 30 millions du record de 1981 et 1988.