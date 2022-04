Présidentielle: François Hollande appelle à voter Emmanuel Macron

Invité du 20 heures de TF1, l'ancien président de la République François Hollande appelle à voter Emmanuel Macron.

Après Nicolas Sarkozy, François Hollande s'est exprimé sur les résultats du premier tour. Celui qui avait soutenu Anne Hidalgo au premier tour de l'élection présidentielle, a, comme son prédécesseur, appelé les Français à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, le 24 avril prochain.

"L'essentiel c'est la France"

"Dans une élection de cette importance, l'essentiel, c'est la France. C'est la raison pour laquelle j'appelle les Français, compte tenu de l'enjeu, à voter Emmanuel Macron", explique l'ancien chef de l'État.

Pour François Hollande, avec l'arrivée de Marine Le Pen "il y aurait trois remises en cause fondamentales: une remise en cause de nos principes de nos valeurs en changeant le quart de la constitution française, une remise en cause de l'appartenance à l'Union européenne car tout ce qu'elle propose serait une occasion pour nos partenaires de dire qu'il faut qu'on sorte et une remise en cause de notre système d'alliance en quittant le commandement intégré de l'OTAN, ce qui a été fait par le passé mais aurait d'autres conséquences aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, et en considèrant que la Russie de Monsieur Poutine, celui qui massacre actuellement en Ukraine est un allié possible."

Un désaccord profond avec Jean-Luc Mélenchon

L'ancien président de la République se place aussi en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon sur la position à adopter face à Marine Le Pen:

"Dire pas une seule voix pour Madame Le Pen est insuffisant et quelque soit les réticences, les colères, les réserves que beaucoup peuvent avoir. C'est le vote Macron qui permet que Madame Le Pen ne gagne pas."

Sur le score important du candidat de l'Union populaire (21,95%), l'ancien concurrent de Jean-Luc Mélenchon lors des congrès du Parti socialiste a jugé que ce score était dû à un vote utile. En effet, pour François Hollande, "beaucoup d'électeurs ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, moins pour son programme, mais parce qu'il était celui qui permettait à la gauche d'être au second tour."

Pour François Hollande, "ces électeurs là sont disponibles" pour reconstruire une nouvelle force à gauche "qui doit être dans une espérance pour être dans un véritable choix." Quand à son avenir politique et une possible candidature aux Législatives, François Hollande a éludé la question.