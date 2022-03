Prix de l'énergie: "il faut privilégier la filière nucléaire", estime le RN Laurent Jacobelli

Invité de la Matinale Week-End, ce samedi, Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen a estimé qu'il fallait privilégier la filière nucléaire pour faire baisser les prix de l'énergie.

Une électricité peu chère. Tel est l'objectif de Marine Le Pen qui, par la voix de son porte-parole, Laurent Jacobelli, invité ce matin de la Matinale week-end de RMC, a réaffirmé son programme énergétique.

De nouvelles centrales nucléaires

"Il faut revenir à l'essentiel" a assuré le conseiller régional RN dans le Grand Est. L'essentiel pour Marine Le Pen, c'est "la filière nucléaire".

"Il faut privilégier la filière nucléaire, qui est la plus sûre, la plus propre, permet une indépendance énergétique, la souveraineté de la France et qui permet une électricité peu chère", explique Laurent Jacobelli.

Taclant la "folle politique de pêche à la voix des Verts" menée depuis François Hollande et poursuivie par Emmanuel Macron sur la réduction du nucléaire, il estime que le nucléaire "était une fillière d'avenir en France". Relancer le nucléaire, c'est aussi faire le jeu de la souverainenté énergétique de la France, pense le porte-parole de la candidate RN:

"On parle beaucoup de la souveraineté de l'Ukraine. Tous ceux qui nous expliquent qu'il faut dissoudre la France dans l'Europe ou dans la mondialisation se réveillent en disant: 'sauvons la souveraineté de l'Ukraine'. Très bien. Mais sauvons aussi la souveraineté de la France en matière d'énergie, en matière alimentaire, et en matière politique aussi", conclut-t-il.

Pour relancer la filière nucléaire en France, Laurent Jacobelli annonce que Marine Le Pen, si elle est élue cheffe de l'État, proposera de construire de nouvelles centrales nucléaires.

S'opposer aux profiteurs de guerre

Lors d'un meeting, Marine Le Pen a demandé au gouvernement de lancer une enquête sur l'augmentation des prix de l'essence auprès de l'autorité de la concurrence. Selon elle, l'augmentation massive de l'essence "est suspecte" ne serait pas l'oeuvre des prix du marchés mais des "profiteurs de guerre".

"Marine Le Pen veut protéger les Français et leur pouvoir d'achat" persiste Laurent Jacobelli, ce matin, assurant qu'elle souhaite "s'assurer que les grands groupes pétroliers ne profitent pas de la guerre." Dans leur viseur, le groupe TotalEnergies.

Pour lui, "un certain nombre de mesures d'embargo sont suceptibles d'avoir plus d'effets sur les Français que sur la Russie". Pour aider les Français, il rappelle que Marine Le Pen propose à de passer la TVA sur l'essence de 20% à 5,5% et de se passer de la TICPE, la taxe qui permet de financer les énergies renouvelables via le pétrole:

"Quand le prix du pétrole flambe, l'État s'engraisse. C'est insupportable de voir nos compatriotes s'apauvrir et l'État remplir les caisses. Si financer le renouvelable, c'est financer des éoliennes qui polluent visuellement et ne servent à rien 75% du temps, oui il faut arrêter et ça fera cinq milliards d'économie de taxe par an", assure Laurent Jacobelli.