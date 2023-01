Réforme des retraites: l'ultimatum de députés LR au gouvernement

Invité de la Matinale Week-End de RMC, ce dimanche, le député LR du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont a annoncé que lui et plusieurs de ses homologues du parti Les Républicains ont déposé un amendement pour permettre aux travailleurs qui ont commencé tôt de partir tôt à la retraite. En cas de refus du gouvernement, ils pourraient ne pas voter la réforme des retraites ou même voter contre.

Ça ressemble à un ultimatum. Alors que la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé que l'âge légal de départ en retraite à 64 ans n'était "plus négociable", certains députés Les Républicains menaçent de faire capoter le projet.

L'élu LR du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont a expliqué, ce dimanche matin, dans la Matinale Week-End de RMC que lui et certains de ses collègues avaient déposé un amendement qui semble crucial à leurs yeux.

"On a déposé un amendement qui demande à ce que tous ceux qui ont cotisé au moins un trimestre avant l'âge de 21 ans puissent partir avant l'âge légal, dès lors qu'ils ont tous leurs trimestres, sans décote", explique-t-il.

Ne pas voter ou voter contre

"On risque d'avoir un sujet si cet amendement n'est pas voté" avoue Pierre-Henri Dumont qui explique qu'"un nombre important de députés républicains, ne sont pas prêts à voter cette réforme, peuvent même voter contre, dont je fais partie, si cette possibilité n'est pas donnée." Un coup de pression sur la majorité parlementaire et le gouvernement, pendue au vote des députés LR, alors que le camp présidentiel n'a qu'une majorité relative pour faire voter les textes. En cas de revirement du camp LR, la réforme des retraites pourrait ne pas passer.

"Ceux qui commencent le plus tôt, qui travaillent le plus dur , qui ont les métiers les plus pénibles, ne doivent pas cotiser 44, 45, 46 annuités, quand les autres doivent cotiser 43 ans" explique le député.

Trop de "perdants"?

Alors que la Première ministre est ferme sur l'âge de 64 ans, car issu du dialogue notamment avec Eric Ciotti, la position du député est plus déceptive face au texte: "On a découvert au fur et à mesure du projet de loi qu'il y avait des perdants qui étaient plus importants que ce qui a été présenté (au départ): les femmes, ceux qui ont commencé tôt ou les apprentis."

Sur cette question de l'apprentissage, Pierre-Henri Dumont souhait que le texte aille plus loin: "Si on commence avant 18 ans, pour avoir un trimestre validé, il faut cotiser trois trimestres, car on commence au niveau SMIC. Quelqu'un qui commence à 16 ans devra cotiser 46 annuités pour partir sans décote. Ça nous semble compliqué à une très large majorité du groupe LR".

La position du député peut étonner alors que le projet des Républicains en 2017, avec François Fillon, puis en 2022, avec Valérie Pécresse, était pour une réforme avec un âge de départ légal à 65 ans. Pour lui, "les Français n'ont pas voté pour ce projet et la géographie du groupe LR a changé, car venant de territoires populaires, ruraux, avec plus d'ouvriers, de salariés qu'avant." "On a déjà amélioré le texte avant, maintenant il faut qu'on l'améliore pendant", conclut-il.