Rentrée du gouvernement: quelle feuille de route?

Le gouvernement est réuni ce mercredi pour un séminaire de rentrée avec de nombreux sujets sur la table.

Séminaire de rentrée pour le gouvernement ce mercredi. Les ministres ont rendez-vous à partir de 10 heures à l'Elysée pour une journée longue et studieuse consacrée à la rentrée et aux chantiers qui attendent l'exécutif ces prochains mois. Inflation, pouvoir d'achat, prix de l'énergie, école... Les membres du gouvernement recevront chacun une feuille de route.

Ce sera une journée de brainstorming autour du Président et de la Première ministre. Les deux têtes de l'exécutif interviendront, Emmanuel Macron sur les grandes lignes, Elisabeth Borne sur l'officialisation du calendrier parlementaire et la présentation de la nouvelle méthode. Chaque ministre recevra sa feuille de route et ses priorités.

La taxation des superprofits sur la table?

Des prises de parole sont également prévues: Bruno Le Maire et Gabriel Attal présenteront notamment en duo la situation des finances publiques. Un séminaire qui sera également l'occasion pour le président d'adresser des messages plus politiques.

La taxation des superprofits pourraient être évoquée, malgrès des déclarations divergentes, on assure en haut lieu qu'il n'y a qu'une ligne. Contraindre les entreprises à partager leurs profits, "c'est un sujet d'acceptabilité sociale, les entreprises ont tout pour éviter que cela ne pète dans la rue", prévient une conseillère. La taxation des super profits n'interviendrait alors qu'en dernier recours.