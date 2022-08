"Tenez-vous prêts!": réception à l'Elysée et message de combat de Macron aux députés LREM vaincus

Une réception s'est tenue lundi soir à l'Elysée en présence des ex-députés de la majorité sortante vaincus et des candidats de la bannière "Ensemble!" qui ne l'ont pas emporte aux dernière élections législatives.

Une réception s'est tenue à l’Elysée lundi soir, Emmanuel Macron recevait les candidats de son camp battus aux législatives. Ils étaient environ 200 dans les jardins de l’Elysée à avoir répondu favorablement au carton d’invitation envoyé à tous les députés sortants éliminés, et les candidats investis sous la bannière "Ensemble !" et battus.

Ils ont été reçus à 19h dans une ambiance garden party, "cool" nous a confié un député sortant, et en présence de plusieurs membres du gouvernement : la Première ministre Elisabeth Borne, mais aussi Gérald Darmanin, Marc Fesneau, François Braun... Et puis, bien sûr, deux figures de la macronie: Richard Ferrand et Christophe Castaner. Un hommage très appuyé a été rendu à ses "compagnons de route" selon les mots du Président: "Le choix des électeurs nous a privés de votre présence à l’assemblée".

Emmanuel Macron a prononcé un discours de remerciement et de combat

D’innombrables "merci": "Je sais ce que je vous dois", avec une forme d’engagement, de "devoir", même a-t-il dit: aider ces candidats déchus, souvent issus de la société civile, à "retourner dans la vie extra-politique". Et puis, il a eu un discours particulièrement mobilisateur: "Il y aura encore des matins de combat et des soirs de conquêtes, et vous en serez", nous rapporte un participant. Jusqu’à dire "tenez-vous prêts!", nous raconte un autre.

Le spectre de la dissolution de l'Assemblée nationale n’est pas clairement agité mais selon un très proche de l’exécutif, cela veut dire que ces candidats pourraient être amenés à repartir à tout moment en élection, voire, que cette assemblée ne durera pas.