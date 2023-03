Retraites: l’intersyndicale réclame une consultation citoyenne

Mobilisée contre le projet de réforme des retraites, l’intersyndicale demande au gouvernement d’organiser une consultation citoyenne.

La rue ne suffirait-elle plus ? Place aux urnes ? Après la plus faible participation aux manifestations organisées contre le projet de réforme des retraites, avec 368.000 personnes dans les rues en France selon le ministère de l’Intérieur et "plus d’1 million" selon la CGT ce samedi, l’intersyndicale réclame la tenue d’une consultation citoyenne.

"L’intersyndicale unie dénonce le mépris dans lequel s’obstine Emmanuel Macron qui refuse de la recevoir, indique-t-elle dans un communiqué. Parce que l’intersyndicale entend faire grandir le rapport de force en complément des mobilisations en cours et continuer que l’immense majorité de la population reste déterminée à dire non à ce projet de loi, elle demande solennellement au gouvernement d’organiser une consultation citoyenne à ce sujet dans les plus brefs délais."

"La pétition intersyndicale a recueilli plus d’un million de signataires, c’est largement au-dessus du nombre de signataires pour que le parlement s’en saisisse", ajoutent les syndicats. "Puisqu'il est si sûr de lui, le président de la République, il n'a qu'à consulter le peuple. On verra la réponse du peuple", avait déjà déclaré le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, en début d’après-midi, avant le départ du cortège parisien.

Huitième journée de mobilisation le 15 mars

Cette journée du 11 mars était la septième de mobilisation contre cette réforme des retraites, qui acterait notamment le report de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans. La huitième aura lieu mercredi prochain, le 15 mars.

"L’intersyndicale soutient et encourage tous les secteurs professionnels à poursuivre et amplifier le mouvement pour obtenir le mouvement pour obtenir le retrait de ce projet de loi, est-il souligné dans son communiqué. D’ores et déjà, elle appelle à une nouvelle journée de grèves et de manifestations le mercredi 15 mars, jour de la commission mixte paritaire et moment important du calendrier parlementaire. Elle se réunira à nouveau le 15 mars au soir."