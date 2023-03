Manifestations contre la réforme des retraites le 11 mars: plus faible participation depuis le début

Selon le ministère de l'Intérieur, il y a eu 368.000 personnes dans les rues en France pour manifester contre la réforme des retraites, mais plus d'1 million selon la CGT. Cela reste la plus faible participation depuis le début du mouvement social.

Un net ralentissement pour la mobilisation contre la réforme des retraites. La septième journée de manifestations organisée par l’intersyndicale, ce samedi 11 mars, a rassemblé 368.000 personnes dans les rues en France selon le ministère de l’Intérieur, "plus d’1 million" selon la CGT. Dans les deux cas, il s’agit de la plus faible participation depuis le début de ce mouvement social, en janvier. Le 16 février, il y avait eu 440.000 manifestants selon la police et 1,3 million selon la CGT.

C’était la deuxième fois que les syndicats appelaient à manifester un samedi. Le 11 février, la première fois, l’Intérieur avait compté 963.000 manifestants. Et la CGT, "plus de 2,5 millions". Le coup parait donc beaucoup moins réussi ce 11 mars. En quatre jours, la mobilisation vient d’ailleurs de passer du plus haut, avec 1,28 million de manifestants selon la police et 3,5 millions selon la CGT le 7 mars, au plus bas.

Nouvelle mobilisation le 15 mars

"Les grèves se multiplient et avec encore aujourd’hui plus d’1 million de manifestants dans près de 250 lieux de rassemblements et de manifestations, la réponse de la population face au mépris d’Emmanuel Macron et du gouvernement est claire, assure la CGT dans un communiqué. Leur réforme doit être retirée sans délai !"

"Plusieurs millions de salariés, de retraités, privés d’emplois, de jeunes ont battu le pavé depuis le 19 janvier, poursuit la centrale syndicale. Plusieurs millions de travailleurs en assemblée générale votent des arrêts de travail, notamment en reconduction sous diverses formes. Ceux qui détournent leur regard de ces mobilisations ne les honorent pas. Le déni de démocratie ne peut plus durer."

La CGT et les autres syndicats appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestation le 15 mars, jour de la commission mixte paritaire, dernière étape avant le retour du texte à l’Assemblée nationale.