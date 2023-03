Retraites: la possibilité d'une surcote pour les mères de famille qui ont eu une carrière complète

Le Sénat a accepté mardi le texte sur la réforme des retraites en comission. Il y a ajouté une disposition en faveur des mères, pour leur accorder une "surcote" en cas de carrière complète.

Le texte sur la réforme des retraites a été adopté en commission au Sénat mardi. Il va être examiné à partir de jeudi en hémicycle. Ce texte est une version amendée prévoyant notamment une disposition en faveur des femmes mère de famille, pour leur accorder une "surcote" en cas de carrière complète.

Dans le même temps, dans un entretien au magazine Elle, Élisabeth Borne s'est aussi dite prête à étudier "des bonifications" salariales pour les femmes "avant le troisième enfant". Celles-ci pourraient aller jusqu'à 5% de bonification dès le 1er enfant sous réserve d'avoir une carrière complète ?

Kate est architecte, elle a 52 ans et deux enfants pour lesquels elle s’est arrêtée de travailler pendant 7 ans. Aujourd’hui, une éventuelle revalorisation de 5% de sa pension, elle prend sans contrepartie, affirme-t-elle.

“Bien sûr que je suis pour cette augmentation de 5%. Je suis contre le fait que les femmes aient des salaires moins élevés, des retraites moins élevées, mais pour ce qui est de la retraite à 64 ans, moi ça ne me pose pas de problème”, assure-t-elle.

Les syndicats inflexibles sur le recul de l'âge de départ

En revanche, pour Murielle, 48 ans, responsable qualité dans une entreprise, qui a aussi deux enfants et qui pensait partir à la retraite à 62 ans, “le deal ne marche pas. Mes deux ans de vie à la retraite sont plus importants. Et la qualité de vie qu’on peut avoir est plus importante que les 5% que je pourrais gagner tous les mois”, explique-t-elle.

Côté syndicats, on est plutôt favorable à une augmentation des pensions pour les femmes, mais ça ne suffira pas à stopper la contestation explique Alain Rei, secrétaire de la CFDT des Bouches-du-Rhône.

“De toute façon augmenter la pension des femmes, c’est une bonne nouvelle. Est-ce que ça va permettre d’infléchir l'intersyndicale sur la mesure d’âge, certainement pas”, appuie-t-il.

Des syndicats qui souhaiteraient que la question de l’égalité des salaires, dont dépendent les pensions de retraite, soit d’abord remise à plat lors d’un débat dédié sur le sujet.