Réforme des retraites: comment les sénateurs de droite veulent faire évoluer le texte

Le texte de la réforme des retraites arrive devant le Sénat ce mardi. Une nouvelle étape pour ce texte controversé. Mais les sénateurs de gauche se sont engagés à ne pas commettre les erreurs des députés de gauche qui ont joué l'obstruction jusqu'au bout.

La réforme des retraites arrive ce mardi au Sénat. Les débats en Commission des affaires sociales débuteront ce mardi après-midi, avant l'examen dans l'hémicycle à partir de jeudi.

Et ça devrait se passer dans une toute autre ambiance que celle qu'on a connue à l'Assemblée nationale. Aucun élu du groupe La France Insoumise au Palais du Luxembourg, pas de RN non plus. La gauche, que ce soit les socialistes, communistes et quelques écologistes, a promis de ne pas pratiquer d'obstruction ce qui devrait donc permettre de débattre sur le fond.

Et la droite qui contrôle le Sénat, entend bien imprimer sa marque et faire évoluer la réforme sur plusieurs points. Le gouvernement devra trouver un terrain d'entente avec les Républicains et leurs alliés centristes. Ce sont eux, qui ont la main au Palais du Luxembourg, et ils ont profité des vacances parlementaires pour accorder leurs violons avec une priorité: l'équilibre budgétaire.

La volonté d'un vrai débat de fond

Pas d'assouplissement coûteux, mais quelques mesures ciblées. Pour les mères de famille par exemple, ils souhaitent une surcote de 5% à partir de deux enfants. Sur les fins de carrières, ils veulent un CDI sénior, exonéré de charges.

Enfin, et c’est un sujet plus sensible, ils veulent faire disparaître plus vite les régimes spéciaux, y compris pour les salariés déjà en poste. Là-dessus, les Centristes sont plus réticents, craignant de rajouter de l'huile sur le feu. Les discussions se poursuivent en coulisse avec le gouvernement avant l'arrivée dans l'hémicycle.

Mais en tout cas, cette fois, la droite comme la gauche sont bien décidées à donner une toute autre image du Parlement. Un débat sur le fond, et un vote, à la fin.