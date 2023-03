Retraites: le CDI sénior au coeur des enjeux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire doit trouver un accord sur la réforme des retraites avant un vote définitif aux deux chambres du Parlement jeudi. Elle devrait statuer sur un texte proche de celui adopté par les sénateurs LR samedi dernier.

La commission mixte paritaire (CMP) se réunit ce mercredi pour une étape décisive de la réforme des retraites. Sept députés et sept sénateurs vont tenter de trouver un accord avant un potentiel vote définitif au Sénat et à l'Assemblée jeudi.

L'exécutif tente donc à tout prix de convaincre les Républicains, pour obtenir un accord lors de la CMP et un vote positif des parlementaires ensuite. Lundi soir, Élisabeth Borne a reçu à Matignon plusieurs responsables de la majorité ainsi que les parlementaires de la majorité qui participeront à la CMP.

La version qui sera défendue devrait être assez proche de celle votée au Sénat la semaine dernière, mais il reste quelques points de négociations à régler avec Les Républicains.

Un texte proche de celui voté au Sénat

Le principal point d'achoppement entre la droite et la majorité porte sur le CDI sénior, une disposition votée par les sénateurs qui crée un contrat exonéré de cotisations pour les plus de 60 ans. Certains membres de la majorité souhaitent adapter le dispositif, tandis que d'autres veulent carrément le retirer du texte. Pour eux, ce contrat coûte trop cher.

Parce que la ligne rouge du gouvernement, c'est l'équilibre financier de la réforme. La majorité compte malgré tout reprendre en très grande partie la réforme votée au Sénat, en gardant, par exemple, la surcote pour les mères de famille.

Conforter la version des sénateurs LR, pour mettre un peu plus la pression sur les députés de la droite. Pas question par exemple de lâcher à nouveau du lest sur les carrières longues, malgré les demandes du patron des députés LR. "On n'a pas vraiment envie de lâcher des choses à un groupe qui ne va peut-être pas soutenir le texte in fine", grince un parlementaire Renaissance.