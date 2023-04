Retraites: le Conseil constitutionnel va-t-il valider le RIP?

C'est peut-être la dernière chance qu'il reste à la gauche pour empêcher le passage de la réforme des retraites: un référendum d'initiative partagée. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer vendredi sur la possibilité ou non d'en organiser un.

Le Conseil constitutionnel doit se prononcer ce vendredi sur la réforme des retraites, mais pas seulement. Les Sages vont aussi devoir dire s'il est possible ou non d'organiser un référendum d'initiative partagée (RIP) sur le sujet. Un outil grâce auquel les oppositions de gauche souhaitent bloquer l'application de la réforme.

Un long processus

Si 252 députés et sénateurs ont déjà déposé une proposition de loi, celle-ci doit désormais être validée par les Sages de la rue de Montpensier. Si c'est le cas, ce qui est encore loin d'être acquis selon les spécialistes, le parcours sera encore long avant que les Français ne soient appelés aux urnes.

Partis d'opposition et syndicats auront alors neuuf mois pour récolter 4,8 millions de signatures. Si le seuil est atteint, un référendum peut avoir lieu six mois plus tard, autour de l'été 2024. Et c'est bien là le problème, comment revenir sur une loi qui pourrait être appliquée depuis de longs mois? Depuis sa création, jamais un référendum d'initiative partagée n'est arrivé à son terme.