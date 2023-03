Retraites: "les violences et dégradations" dans les manifestations sont "inacceptables", juge Borne

La Premièer ministre a condamné, ce jeudi soir, les "violences et dégradations" qui ont lieu dans les manifestations.

Elisabeth Borne a jugé jeudi soir "inacceptables" les "violences et dégradations" dans les manifestations contre la réforme des retraites, qui ont connu un regain de tensions dans plusieurs villes.

"Manifester et faire entendre des désaccords est un droit. Les violences et dégradations auxquelles nous avons assisté aujourd'hui sont inacceptables", a écrit sur Twitter la Première ministre, qui exprime "toute (sa) reconnaissance aux forces de l'ordre et de secours mobilisées".

"Il faut avoir le courage de tenir" face aux manifestants, a enjoint sur France 2 le chef de file des députés LR Olivier Marleix, soutien de la réforme.

Des mobilisations dans plus de 300 villes

La 9e journée de grèves et de manifestations des opposants à cette réforme, qui a connu un regain de mobilisation et de tensions, a réuni entre 1,089 million de personnes (Intérieur) et 3,5 millions (CGT) dans plus de 300 villes.

Peu après 20h, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait état de 123 gendarmes et policiers blessés, et de 80 personnes interpellées en France.

Alors que des heurts avaient toujours lieu notamment à Paris en début de soirée, l'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de grèves et de manifestations mardi et à des rassemblements de proximité ce week-end.