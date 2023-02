Retraites: LFI rêve d’un meeting commun avec les leaders des syndicats

La France insoumise aspire à un meeting commun avec les syndicats contre la réforme des retraites. Mais il va être difficile de convaincre tout le monde.

Bientôt un meeting commun de la Nupes avec les syndicats? C'est le rêve des insoumis: un évènement avec sur la scène, les leaders de la Nupes et les leaders syndicaux, tous unis contre la réforme des retraites. Le sujet devait être évoqué ce mercredi midi, lors d'une réunion entre les représentants des partis de gauche et les représentants de certains syndicats. Philippe Martinez, le patron de la CGT, FSU et Solidaires étaient attendus autour de la table. Mais le rendez-vous a été reporté.

"Un meeting commun serait un excellent moyen d'afficher l'unité entre politiques et syndicats", espère un membre de LFI. Sauf que plusieurs centrales refusent un événement national, notamment la CFDT qui ne devait même pas envoyer de représentants à cette réunion, tout comme FO.

Pourtant, les élus de gauche multiplient les propositions pour tenter de convaincre les syndicats. Pour faciliter les négociations, certains insoumis imaginent inclure des associations et des collectifs. Bref, un événement qui rassemble l'ensemble des opposants à la réforme des retraites. "Si on le fait, il faut 40-50 logos sur l'affiche" ambitionne un député.

Autre argument avancé par ce député: ce type de réunions publiques communes entre syndicats et partis s'organise déjà au niveau local depuis quelques semaines. Pour la date, la Nupes vise un meeting autour du 7 mars, pour appuyer le début du mouvement de grève reconductible lancé par les syndicats.

Les incidents provoqués par des députés LFI difficiles à oublier

Mais pour l'instant, on est encore très loin d'un accord... "Si ni la CGT, ni CFDT, ni FO, ne participent, ça sera compliqué" reconnait un cadre de la Nupes. Et les derniers épisodes à l'Assemblée n'ont pas facilité les choses. Un élu communiste pointe clairement du doigt les incidents avec les députés insoumis Thomas Portes et Aurélien Saintoul, qui poussent les syndicats à ne pas s'afficher avec la Nupes.

"Sur le principe du meeting, je suis à fond pour. Mais ça va être difficile de les convaincre" râle ce cadre du PCF qui ajoute, amer : "Ce serait bien que LFI arrête son numéro de claquettes permanent pour que les syndicats acceptent de faire des choses en commun".

Un député LFI est lui aussi plus que perplexe: "Qu'on se parle entre syndicats et politiques, très bien, mais de là à proposer un événement commun... Il ne faut pas créer de divisions inutiles". D’ailleurs, une future participante à la réunion désamorce: "La priorité sera toujours donnée à l’intersyndicale".