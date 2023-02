Retraites: Philippe Martinez menace de grèves "plus dures, plus nombreuses, plus massives"

Le leader de la CGT Philippe Martinez a menacé le gouvernement le durcir le mouvement contre la réforme des retraites s'il n'infléchissait pas sa position.

Jusqu'à quand la contestation de la réforme des retraites va-t-elle durer? Les manifestations se succèdent mais le gouvernement compte toujours faire passer son texte, alors que les débats sur le projet ont débuté lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.

Pour marquer les esprits, les syndicats devront-ils durcir le mouvement? Philippe Martinez (CGT) estime que oui, si le gouvernement n'entend pas les revendications de la rue.

"Si le gouvernement s'entête, il faudra passer à la vitesse supérieure avec des actions plus marquées et plus longues dans le temps. Des grèves, plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles", lance-t-il, assurant des salariés lui demandent déjà cela.