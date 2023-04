Retraites: Mélenchon, Roussel, Panot... Les réactions à gauche après la validation de la réforme

Réactions courroucées à gauche après la décision du Conseil constitutionnel de valider l'essentiel de la réforme des retraites.

Le Conseil constitutionnel a validé la mesure phare de recul de l’âge légal de départ à 64 ans tout en rejetant quelques mesures du projet gouvernemental comme la création d'un "index senior".



L'ancien candidat à la présidentielle et leader de La France insoumise estime sur Twitter que la décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est "plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain". "La lutte continue et doit rassembler ses forces"

"On est dans une impasse démocratique", a réagi la secrétaire nationale des Verts Marine Tondelier auprès de l'AFP. "La réforme est légale mais plus que jamais illégitime".



Elle a prévenu: "les partis, les syndicats, les Français ne passeront pas à autre chose". Mme Tondelier a confié être aussi "choquée" par le rejet du référendum d'initiative citoyenne demandé par la gauche.



"C'est une déception, ce n'est pas une reddition", a assuré le premier secrétaire du PS Olivier Faure. "Nous sommes face à un loi mauvaise, injuste, illégitime", "même si constitutionnellement elle a été validée" en droit, a-t-il ajouté.



"Nous appelons solennellement le président de la République à ne pas promulguer cette loi", a dit la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale Mathilde Panot.



"Il y avait plein d'arguments pour ne pas valider cette loi", a regretté Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF sur BFMTV. "J'appelle le président de la République et Elisabeth Borne à ne pas promulguer cette loi dans les 48 heures comme nous l'entendons, ce serait une véritable gifle, provocation", a-t-il ajouté.

