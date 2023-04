EN DIRECT Retraites: la décision du Conseil constitutionnel attendue ce vendredi

François Hommeril (CFE-CGC) dans "Apolline Matin", sur RMC et RMC Story:

"(L’invitation d’Emmanuel Macron) Le problème, c’est l’agenda. Emmanuel Macron veut nous faire rentrer dans son agenda de communication. Nous, on pense qu’il faut faire un peu plus de politique et moins de communication. On avait tendu une perche à Emmanuel Macron il y a quatre semaines. Visiblement, pour lui, ce n’était pas le moment. Là, tout d’un coup, c’est son moment à lui, dans son propre agenda de communication. On n’a pas forcément envie de rentrer dans son agenda de communication à lui. Il faut qu’on en discute."