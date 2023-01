Retraites: un amendement déposé pour ouvrir des droits en plus aux bénévoles des associations

C'est le grand jour pour la réforme des retraites, qui fait son arrivée en commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale ce lundi. Parmi les quelque 7.000 amendements déposés, l'un a pour objectif d'ouvrir des droits supplémentaires à la retraite aux bénévoles des associations. Il a été déposé par le député Renaissance Quentin Bataillon et est soutenu par une soixantaine d'autres députés.

D'après le dernier baromètre de France Bénévolat, 11 millions de Français ont une activité bénévole au sein d'une association et les plus de 65 ans représentent 52% des bénévoles associatifs. Avec la réforme des retraites, de nombreuses personnes pourraient être amenées à travailler un peu plus, jusqu'à 64 ans. Alors, afin de ne pas priver les associations de ces personnes, un amendement a été déposé par le député Renaissance Quentin Bataillon. Il vise à ouvrir des droits supplémentaires à la retraite aux bénévoles des associations.

"Je pense que ça serait une juste reconnaissance"

"Sans eux, malheureusement, ces associations ne tourneraient pas. L’idée, ça n’est pas de rémunérer le bénévolat, car ça serait un contre-sens, mais ça serait de reconnaître que nous avons besoin d’eux et je pense que ça serait une juste reconnaissance", affirme le député.

Cela pourrait s'avérer nécessaire pour certains qui s'imaginaient s'engager plus encore une fois la retraite arrivée. C'est le cas de Pascal, 56 ans, qui avait prévu de s'investir presque à temps plein dans le club de football de sa ville. Désormais, un départ à 64 ans le fait réfléchir.

"Le temps passé et la volonté de s’investir durant ces deux années, peut-être qu’ils seront émoussés, qu’il y aura moins de présence, moins d’envie, d’autres choses auront pris le dessus entre temps, les petits enfants, la volonté de voyager", explique-t-il.

La crainte d'une perte de bénévoles

C'est cela que craignent les associations. À la Banque alimentaire de Haute-Vienne, on s'inquiète. "La crainte, c’est qu’on diminue notre activité parce qu’on aura encore moins de bénévoles. Ce qui nous intéresse, ce sont des retraités jeunes, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail de manutention donc s’ils ont 65 ou 66 ans et qu’ils sont en plus cassés par la vie, ça va être compliqué", souligne Mireille Habert, la présidente.

Certaines associations demandent, par exemple, que chaque année de bénévolat permette de bénéficier d'un trimestre en plus dans le calcul de la retraite. Pour le moment, la réforme des retraites fait tout juste son arrivée en commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, ce lundi.