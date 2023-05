Rillettes "sur la place Rouge": Jean-Philippe Tanguy "choqué" par les propos de François Fillon

Devant la commission d'enquête sur les ingérences étrangères, l'ancien Premier ministre François Fillon, entendu pour ses fonctions passées au sein de conseils d'administration d'entreprises russes, a estimé qu'il en relevait de sa vie privée. Il a assuré qu'il était libre de vendre "des rillettes sur la place rouge à Moscou". Des propos qui ont choqué le président de la commission, le député RN Jean-Philippe Tanguy.

Devant les députés, l'ancien Premier ministre François Fillon a récusé toute "ingérence russe" et "tout centime d'argent" reçu. Devant la commission d'enquête initiée par le Rassemblement national et consacrée aux "ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères", l'ex-candidat à la présidentielle de 2017 était auditionné pour ses liens avec Moscou et sa présence passée au sein de conseils d'administration de multinationales russes.

François Fillon a évoqué sa reconversion dans le privé et sa présence un temps au sein du conseil d'administration des entreprises russes Sibur (pétrochimie) et Zarubezhneft (hydrocarbures), avant qu'il ne démissionne après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Des activités à caractère privé selon lui: "Je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends, si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place Rouge, je vendrai des rillettes sur la place Rouge", a-t-il lancé.

"Pas une personne privée"

Des propos qui ont choqué Jean-Philippe Tanguy, le député RN à la tête de la commission d'enquête consacrée aux ingérences: "Cela m'a choqué. Je ne l'ai pas montré sur le moment car ce n'était pas mon rôle mais je ne pense pas qu'un ancien Premier ministre soit une personne privée", a estimé l'élu ce mercredi matin sur RMC et BFMTV.

"Quand vous avez eu l'honneur de servir la France et de l'incarner, vous n'êtes jamais plus une personne privée, vous représentez tout le temps la France et vous ne pouvez pas travailler pour une institution ou une entreprise étrangère", a ajouté Jean-Philippe Tanguy.

François Fillon s'est défendu d'avoir eu de trop grosses responsabilités: "Tout ça s'est passé à la fin de l'année 2021. J'ai assisté à un conseil de la société Zarubezhneft et conseil en visioconférence pour cause de Covid-19 de la société Sibur" avant "ma démission", "dès l'invasion de l'Ukraine", a-t-il lancé.

Peu importe pour Jean-Philippe Tanguy qui entend recommander l'interdiction qu'un ancien responsable français "puisse servir une puissance potentiellement hostile comme la Russie ou même un allié comme les Etats-Unis".

"On a une très grande intégrité au Rassemblement national"

Et alors que le RN n'est pas en reste non plus concernant des liens avec la Russie, Jean-Philippe Tanguy assure justement s'être déporté de la présidence de la Commission quand des élus du parti d'extrême-droite comme le russophile Thierry Mariani ont été auditionnés:

"L'objet de la commission ce n'est pas de faire la police de la pensée. Je me suis déporté. C'est la première fois de l'histoire, on a une grande intégrité au Rassemblement national. On applique nos principes", se défend Jean-Philippe Tanguy.

Quant au prêt russe pour la campagne de Marine Le Pen, son remboursement est en "très bonne voie" se félicite le député: "Grâce aux votes des Français nous avons plus de moyens nous allons pouvoir rembourser ce prêt dont le président de la commission nationale des comptes de campagne a bien signifié qu'il n'était pas un avantage et coûtait très cher", assure-t-il. Et le prêt devrait être remboursé avant 2027, promet Jean-Philippe Tanguy qui estime que le RN a été "discriminé" par rapport aux autres partis.