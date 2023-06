Ruralité: le gouvernement lance un vaste plan pour les campagnes

Aides techniques pour développer les projets dans les villages, financements pour encourager les maires à protéger leurs espaces naturels: le gouvernement a dévoilé mercredi une série de mesures du plan "France ruralités".



Le gouvernement français a dévoilé mercredi un plan pour le monde rural, d'une quarantaine de mesures. "France ruralités" est l'aboutissement "d'un an de travail partenarial particulièrement intense centré sur l'enjeu de l'équité territoriale", soit "comment on assure à tous les territoires et en particulier les territoires ruraux les mêmes opportunités", a expliqué Matignon lors d'un point presse.



Le gouvernement espère ainsi combattre le sentiment de relégation et de recul des services publics qui domine dans certaines zones rurales et a entraîné une vague de votes pour le Rassemblement national lors des élections de 2022.



Pour répondre aux enjeux spécifiques au monde rural, qui représente 22 millions d'habitants et 90% de la superficie de l'Hexagone, la stratégie repose sur quatre axes.

Favoriser la transition écologique

Un programme "Villages d'avenir" sera lancé pour aider les petites communes à mener à bien leurs projets, à l'instar des programmes de "revitalisation" des centres-villes comme "Action coeur de ville". Et 100 chefs de projets "ingénierie" seront déployés dans les préfectures.

>>> Toute l’actualité politique est à retrouver sur le site et l’application RMC



Parmi les mesures très attendues, les villages seront rémunérés grâce à une dotation "biodiversité" qui sera portée de 42 millions d'euros "à plus de 100 millions d'euros" afin de protéger les "aménités rurales", à savoir des espaces naturels protégés (parcs naturels), mais aussi des espaces n'ayant aujourd'hui aucune valeur marchande (forêts, étangs) pour les communes.

Les territoires ruraux "représentent des enjeux extrêmement importants en termes de puits de carbone, de transition agricole, de production d'énergies renouvelables", a commenté Matignon.

Un "sentiment d'abandon"

"France ruralités" prévoit également un plan d'action pour améliorer le quotidien des habitants et lutter contre un sentiment d'abandon de l'État, après des années de politique en faveur des grandes métropoles.



Côté transports, un fonds de 90 millions d'euros sur trois ans permettra d'aider les collectivités à déployer des services de mobilité "innovants et solidaires" pour que les gens "soient moins dépendants de leur voiture".

Pour l'accès aux soins, l'une des premières préoccupations d'un monde rural particulièrement touché par les déserts médicaux, le gouvernement va lancer 100 "médico-bus" dotés de spécialistes, notamment des gynécologues, là "où il est le plus difficile d'accéder" aux soins.

Ce plan arrive à un moment charnière pour les territoires ruraux, où les habitants ont à la fois le sentiment que les difficultés persistent, voire s'aggravent.

"Et simultanément, un certain nombre d'indicateurs montrent qu'on est dans un moment de renouveau rural avec des territoires qui attirent", a souligné le cabinet d'Elisabeth Borne.

"Ce plan est une évolution forte de la reconnaissance de la ruralité et de ses besoins, mais aussi du service rendu à la nature, qui est une démarche nouvelle", a réagi Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux de France (AMRF), qui a travaillé étroitement avec le gouvernement sur le sujet.