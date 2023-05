Saintes: comité d'accueil d'opposants à Emmanuel Macron pour son déplacement en Charente

Des manifestants étaient déjà rassemblés ce jeudi matin à une centaine de mètres d'un lycée professionnel de Saintes (Charente-Maritime), où le président de la République Emmanuel Macron doit y annoncer une réforme d'ampleur de la filière professionnelle.

Emmanuel Macron est attendu ce jeudi à la mi-journée à Saintes en Charente-Maritime où il doit évoquer l'insertion professionnelle. Mais la visite s'annonce déjà tendue alors que des manifestants sont déjà présents ce jeudi matin, a constaté sur place un reporter de RMC.

À l'appel de la CGT, un rassemblement à 500 mètres du lycée professionnel que doit visiter le président de la République est organisé plusieurs heures avant l'arrivée du président de la République.

Casseroles et fumigènes

Le rendez-vous a été donné à 8h du matin. Sur place, une cinquantaine de militants de La France insoumise et des syndicalistes notamment de la CGT font déjà résonner les sifflets et les casseroles tandis que des drapeaux et des fumigènes parsèment le ciel bleu de la petite ville de 25.000 habitants.

Le mot d'ordre de ces manifestants: "Emmanuel Macron ne peut pas tourner la page de la réforme des retraites", lui qui veut montrer qu'il est toujours possible d'aller sur le terrain comme il le fait intensément depuis deux semaines, comme à Ganges dans l'Hérault le 20 avril dernier.

Depuis le lycée professionnel qu'il doit visiter, le chef de l'Etat doit annoncer une réforme d'ampleur de cette filière qui accueille 600.000 élèves chaque année. Objectif selon l'Elysée, en faire une filière d'excellence. Principale annonce, les stages des lycéens pros seront désormais tous rémunérés et c'est l'Etat qui versera les gratifications et non les employeurs, de 50 euros par semaine pour un élève de seconde à 100 euros pour un élève de terminale, selon BFMTV.

Des annonces pour le chef de l'Etat pour tenter de prouver qu'il n'est pas enlisé et qu'il est toujours capable de réformer.