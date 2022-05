"Sarah Knafo n’a jamais été enceinte": la compagne et conseillère d'Eric Zemmour au coeur d'un livre

Elle est considérée comme la femme derrière Eric Zemmour. Sarah Knafo, celle qui est à la fois la compagne et la plus proche conseillère du candidat aux législatives, est le sujet principal d'un livre de François-Xavier Ménage et Ava Djmashidi.

“Rien ne se serait passé sans Sarah Knafo”. C’est la formule utilisée par le journaliste François-Xavier Ménage, invité ce mercredi dans les Grandes Gueules sur RMC et RMC Story, pour qualifier l’importance de cette femme dans la campagne d’Eric Zemmour. Avec Ava Djmashidi, il publie le livre “L’intrigante Sarah Knafo” aux éditions Robert Laffont. Dans cet ouvrage, il montre l’importance qu’a eue celle qui est la compagne et la conseillère de l’ancien candidat à la présidentielle.

"Eric Zemmour et Sarah Knafo se connaissent depuis qu’elle a 15 ans. C’est un ami de la famille et très vite, il va l’aider quand à Sciences Po, elle veut tenter l’ENA. Donc ils vont se voir assez souvent, potasser ensemble, lui qui a raté l’ENA d’ailleurs. Et puis ensuite, il va y avoir cette idée d’une présidentielle, mais qui en vérité émerge déjà depuis au moins deux ans. Et elle va créer les cercles qui vont lui permettre ensuite de s’armer pour la présidentielle”, explique François-Xavier Ménage.

"Dévastée" par les rumeurs sur sa prétendue grossesse

Une conseillère de l’ombre qui a toute l’attention d’Eric Zemmour, comme en témoigne cette anecdote que François-Xavier Ménage raconte dans les "Grandes Gueules".

“Quelques semaines avant qu’Eric Zemmour ne soit officiellement candidat, il se rend à Londres pour rencontrer les Français de l’étranger. Et là, Eric Zemmour sort son téléphone portable une heure avant la rencontre. Il y a quelques idées qui sont écrites sur son portable avec beaucoup de références historiques. Il répète à haute voix et au bout de trois minutes, Sarah Knafo lui dit: ‘On arrête, tu pars dans tous les sens, il y a trop de références. Voilà comment tu vas commencer. Les Français de l’étranger quand ils arrivent en France, Gare du Nord, et bien ça, c’est le grand remplacement’. Donc, au-delà d’épouser les thèses, il y a même des fois où elle les avance et elle les angle”, appuie-t-il.

En tant que conseillère de l’ombre, elle n’a pas apprécié se retrouver en pleine lumière au moment des "révélations" sur sa relation intime avec Eric Zemmour. Il y a ensuite eu ce titre de Closer qui “révélait” qu’elle était enceinte du candidat.

“Elle nous l’a confié, elle n’a jamais été enceinte. Et elle nous dit que sa maman lui a envoyé un SMS en découvrant ce titre de presse people en lui disant ‘mais si tu avais été enceinte, tu m’aurais prévenue’. Elle n’a pas démenti parce que de manière générale, elle refuse les deux points, ouvrez les guillemets. Elle est conseillère de l’ombre. Son entourage nous a dit qu’elle a été dévastée par ce qui s’est passé. Pour autant, elle n’a rien dit publiquement. Elle nous a dit que c’était le pire moment de sa campagne”, raconte le journaliste.