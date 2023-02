"Total vole EDF": l'attaque de Fabien Roussel contre "le cartel du CAC 40" et Totalenergies

Invité d'Apolline de Malherbe dans le "Face à Face", sur RMC et BFMTV, le député PCF du Nord a dénoncé "le vol, le racket" par Totalenergies d'EDF sur le rachat d'électricité et dénoncé les dividendes records du "cartel du CAC 40".

"Qu'on arrête ce scandale-là !" Le député communiste du Nord et ancien candidat du PCF à l'élection présidentielle Fabien Roussel était remonté, ce matin, sur le plateau du Face à Face d’Apolline de Malherbe contre les "grandes multinationales". Invité de RMC et BFMTV, il a dénoncé l'indécence "de la part de grandes multinationales qui versent des dividendes" et a notamment visé Totalenergies qui a réalisé 19 milliards d'euros de bénéfices en 2022.

En effet, pour le député de Saint-Amand-les-Eaux, le groupe pétrolier dirigé par Patrick Pouyanné "vole EDF":

"Une grande partie vient des bénéfices qu'il tire du prix de l'électricité qu'il achète à bas prix à EDF et qu'il revend à (la même) EDF entre 180 et 300 euros", dénonce-t-il, jugeant qu'il s'agit "de voleurs".

Fabien Roussel explique ainsi qu'"EDF vend de l'électricité entre 42 et 45 euros le mégawattheure à des fournisseurs privés dont Totalenergies et Totalenergies revend cette électricité entre 180 et 300 euros aux (particuliers) mais aussi à EDF, car EDF n'a plus assez d'électricité car il a vendu (son électricité) pour (le) fournir aux gens. Donc EDF se retrouve à racheter à 300 euros l'électricité qu'il a vendu 42/46 euros à Total. C'est entre six à huit milliards d'euros que Total a reçu d'EDF rien que pour cette manipulation".

"Je me mets à la place des salariés qui travaillent dur, se lèvent tôt, qui ont des mains caleuses, qui en on plein la tête et qui voient le champagne à la bourse et les dividendes couler à flots. Ça ne passe plus !"

"Du vol, du racket" par "le cartel des financiers aux pratiques mafieuses"

Interrogé pour savoir s'il confirmait le qualificatif de voleur pour le patron de Totalenergies, Patrick Pouyanné, Fabien Roussel a estimé que ce procédé était bien "du vol, du racket": "c'est le cartel des financiers, le cartel du CAC 40 qui se comporte avec des pratiques mafieuses."

"Quand j'entends Monsieur Macron, dans ses beaux costumes, qui demande à Total de faire une ristourne de 500 millions d'euros sur l'essence: ce sont des milliards d'euros qu'ils ont engrangé sur notre dos", dénonce-t-il.

L'ancien candidat PCF à la présidentielle estime que "les Français ont le droit, aujourd'hui, d'avoir de l'électricité moins chère, qui existe." Fabien Roussel estime que l'électricité produite par EDF "ne doit plus être vendue aux fournisseurs privés, qui se fond des montagnes d'or dessus, et doit être vendue directement par EDF aux artisans, aux commerçants, aux boulangers, aux grandes entreprises".

Le député du Nord juge que la "souveraineté énegétique" de la France, "bâtie par De Gaulle, Giscard Mitterrand avec 60 ans d'investissements publics, de barrages hydrauliques, de centrales nucléaires" est "aujourd'hui bradée au profit du cartel des financiers, des énergéticiens. Le problème, c'est que c'est nous qui payons la facture". Avant de faire un lien avec la réforme des retraites: "vous avez monsieur Macron qui dit: vous, vous allez faire un petit effort et vous, c'est le bon sens, vous allez travailler plus. Comprenez que ça déborde, comprenez que la colère est insupportable et qu'on ne supporte plus ce mépris pour le travail, pour les travailleurs qui se lèvent tôt, se cassent le corps.'