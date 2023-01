Retraites: certaines mairies fermées, mais un appel assez peu suivi

Plusieurs mairies, dont celle de Paris, n'ouvriront pas leurs portes ce mardi. Un mouvement initié par le patron du PCF, Fabien Roussel. Mais, de façon générale, le mouvement n’est pas réellement suivi.

Pour permettre aux agents municipaux de participer au mouvement de grève de ce mardi, le patron du Parti communiste Fabien Roussel appelait à la fermeture des mairies il y a quelques jours. Ce sera le cas à Paris par exemple. D'autres mairies de communes franciliennes, ainsi que du Nord ou de Gironde, ont également répondu à l'appel.

Le ministre du Travail Olivier Dussopt avait pourtant jugé vendredi sur RMC et BFMTV que ces fermetures symboliques posaient un problème de "neutralité".

L'appel de Fabien Roussel est surtout suivi par des maires communistes. Dans la banlieue parisienne, les mairies de Montreuil, de Villejuif ou encore de Fontenay-sous-Bois fermeront au moins une partie de la journée. Mais si Anne Hidalgo a décidé de fermer l'hôtel de ville de Paris, le mouvement est assez peu suivi dans le reste de la France.

"Une réticence à fermer une institution républicaine"

Aucune association d'élus n'a appelé à la fermeture des mairies. "A moins d'être encarté, il y a une réticence à fermer une institution républicaine", explique une membre de l'Association des maires de France.

Et puis de manière plus terre-à-terre, la plupart des mairies rurales sont rarement ouvertes toute la semaine. "Quel intérêt d'annoncer une fermeture quand on ouvre quatre heures par semaine?" s'interroge un responsable d'association d'élus.

Une fermeture d'autant plus symbolique que la mairie est, quoi qu'il arrive, obligée d'assurer certains services minimum, comme par exemple l'état-civil.