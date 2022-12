Trafic illégal de tabac: Attal va présenter un plan de lutte contre ce marché illégal

Gabriel Attal dévoilera, lundi, un plan de lutte contre le trafic illégal de tabac, un marché illicite en pleine expansion sur le territoire français. Le ministre sera par ailleurs l'invité d'Apolline de Malherbe ce lundi à 8h30 dans le Face-à-Face, diffusé sur RMC et en simultané sur BFM TV.

Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal doit dévoiler lundi un nouveau plan triennal (2023-2025) destiné à renforcer la lutte contre les trafics illicites de tabac, un phénomène de son propre aveu en pleine "explosion" en France.

Selon les statistiques publiées par les douanes, plus de 284 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies en 2020, 402 tonnes en 2021 et déjà plus de 600 tonnes, dont plus de deux tiers de cigarettes, sur les dix premiers mois de 2022.

Le plan des autorités "vise à adapter la riposte douanière à l'ampleur inédite prise par le marché parallèle du tabac", explique Gabriel Attal dans un document obtenu samedi par l'AFP.

Entre autres mesures phare, il prévoit le déploiement d'une dizaine de camionnettes équipées de scanners à rayon X capables de passer au crible un véhicule en soixante secondes, pour un montant de 45 millions d'euros, détaille ce document.

Réflexion sur un durcissement des sanctions

Ce plan annonce aussi la formation, sur un modèle testé à Lyon, de groupes de lutte anti-trafic de tabac "capables de mener des opérations coup de poing et des enquêtes" dans les neuf principales zones identifiées de contrebande du pays.

Un réseau "cybertabac" sera en outre mis en place pour dépister les trafics sur internet ou les réseaux sociaux, et un effort consenti pour développer les outils de "douane scientifique" qui permettent de tracer l'origine du tabac de contrebande, afin de mieux déterminer les circuits des trafics.

Gabriel Attal indique enfin l'ouverture d'une réflexion, avec son collègue garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, en vue d'un "renforcement des sanctions" pénales contre les acheteurs, les vendeurs et les fabricants de tabac de contrebande.

"Je fixe à la douane un objectif clair, arrêter la fuite en avant du marché parallèle d'ici 2025", assène le ministre.

Signe de la vitalité du trafic, les douanes ont découvert en décembre 2021 et en septembre dernier dans la même ville de Poincy (Seine-et-Marne) deux "usines" de fabrication clandestine de cigarettes, les premières démantelées en France.

La contrebande de tabac "commence à revêtir les aspects du trafic de stupéfiants", a précisé à l'AFP le patron de la direction du renseignement douanier (DNRED), Florian Colas.

"Les organisations criminelles utilisent tous les moyens pour acheminer le produit", a-t-il ajouté, citant "la route, le fret express et postal, des commandes sur les réseaux sociaux, des flux de conteneurs chargés de manière importante, des "mules" à tabac qui saturent des vols et des usines clandestines".

Le ministre des Comptes publics doit dévoiler le plan 2023-2025 lundi lors dans les Pyrénées-Orientales, une des routes favorites du tabac de contrebande à destination de la France.