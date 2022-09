"Mon mari est mort en un an": le témoignage très fort d’une auditrice sur les ravages du tabac

"C’est un sujet très douloureux, raconte-t-elle ce mardi dans ‘ Charles Matin ’ sur RMC. Moi, j’ai épousé un gros fumeur. On a vécu 30 ans ensemble. Il y a eu des augmentations du prix du tabac mais il s’en fichait complètement. En janvier 2021, on lui a détecté un grave cancer bronches-poumons, métastasé. C’était catastrophique. Et il est mort en un an, en janvier 2022. Rien n’aurait pu le faire arrêter de fumer, sauf la peur. Quand on lui a diagnostiqué son cancer, il m’a dit qu’il fumait ses dernières clopes et qu’il arrêtait. Il a arrêté, mais c’était trop tard."