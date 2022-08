Cohue et insultes lors d’un bain de foule improvisé et écourté d’Emmanuel Macron en Algérie

Un bain de foule improvisé du chef de l'État Emmanuel Macron à été écourté à Oran après des insultes.

Tout avait pourtant bien commencé sous des airs de Raï dans la désormais très célèbre boutique Disco Maghreb popularisée par DJ Snake. Séquence image et carte postale dont l’objectif était d’envoyer un message à la jeunesse algérienne des deux côtés de la Méditerranée.

Une cohue spectaculaire

Mais après son départ le chef de l’Etat est sorti quelques centaines mètres plus tard de sa voiture pour saluer les Algériens. Bain de foule improvisé et voulu par Emmanuel Macron au dernier jour de son déplacement.

Au bout de quelques petites minutes seulement, l’ambiance se tend. Une partie des habitants présents scandent des "1-2-3 viva l’Algérie", l’un d’eux ira jusqu’à insulter le président Français. Résultat une cohue spectaculaire qui pousse la sécurité algérienne à reprendre les choses en main.

Les bains de foule, "cela fait partie de sa façon d'être"

Interrogé, l’Elysee rappelle que le président a toujours envie d’aller au contact lors de ses déplacements en France et à l’étranger: "Cela fait partie de sa façon d’être, de son rapport à l’autre. Il a besoin de sentir les choses. Ce n’était pas possible à Alger, on savait qu’Oran était un moment où c’était en revanche faisable" confie l’entourage du président. L’Elysée qui souligne qu’il y avait aussi des personnes favorables au président dans la rue et seulement un groupe de quelques personnes hostiles au chef de l’Etat.

"Il a très vite su mettre fin au bain de foule pour éviter que des gens ne se blessent ou créer un problème dans les rues d’Oran" analyse un proche du président.

Pas de quoi gâcher cette visite de travail et d’amitié assure l’Elysée. Après une rapide démonstration de break dance à Oran, le président s’est envolé à Alger pour signer une déclaration politique avec le chef de l’Etat algérien.